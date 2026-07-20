ЕАБР поддержит расширение крупнейшего логистического хаба около Алматы

Евразийский банк развития (ЕАБР) и компания Mercury Properties подписали меморандум о сотрудничестве по реализации второй очереди строительства логистического хаба "Mercury Logistics" в поселке Кокозек Алматинской области.

Документ предусматривает совместную проработку механизмов финансирования и реализации проекта. Стороны рассчитывают расширить складскую инфраструктуру и укрепить позиции Казахстана как одного из ключевых транзитных центров региона.

Первая очередь логистического хаба была введена в эксплуатацию в декабре 2025 года. В рамках второго этапа планируется увеличить складские и терминальные мощности, построить современные складские комплексы класса "А", создать контейнерные площадки, а также развить инженерную и транспортную инфраструктуру.

После завершения строительства общая площадь складских помещений комплекса превысит 160 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в первую очередь проекта составил 20 млрд тенге, а к 2031 году общий объем вложений планируется довести до 70 млрд тенге.

Особенностью "Mercury Logistics" станет использование современных технологий управления цепочками поставок - 3PL/4PL-логистики и автоматизированных систем управления складскими операциями (WMS).

В ЕАБР отметили, что развитие складской инфраструктуры является одним из приоритетных направлений банка. По словам представителей организации, проект позволит удовлетворить растущий спрос бизнеса на современные складские площади, создать новые рабочие места и повысить роль Казахстана как транзитного узла.

"Mercury Logistics" реализуется в рамках мегапроекта ЕАБР "Евразийская товаропроводящая сеть", направленного на создание современной логистической инфраструктуры в странах региона. В нее входят склады, терминалы, сухие порты и цифровые платформы управления поставками.

Как отмечают участники проекта, новый логистический комплекс станет одним из ключевых объектов региона и будет ориентирован как на казахстанский бизнес, так и на международных партнеров.

Справочно: Mercury Logistics - складской комплекс класса "А", который объединяет приемку, хранение и доставку товаров в рамках единой технологической системы. Проект считается одним из крупнейших складских объектов такого формата в Центральной Азии.