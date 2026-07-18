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Фильм "Ангелы Ладоги" растрогал зрителей на кинофестивале стран ШОС

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- Алина Мамаева
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Одним из самых эмоциональных событий второго дня Международного кинофестиваля стран ШОС стал показ российской военной драмы "Ангелы Ладоги". Картина режиссера Александра Котта основана на реальных событиях и рассказывает о малоизвестном подвиге буеристов - спортсменов, которые во время блокады Ленинграда по льду Ладожского озера доставляли продовольствие, эвакуировали детей и выполняли опаснейшие задания.

После завершения сеанса зрители не спешили покидать зал. Вместо привычных коротких аплодисментов состоялось живое обсуждение фильма с его создателями.

Во время творческой встречи сценарист Михаил Зубко рассказал, что история выросла из реальных архивных документов и воспоминаний, собранных при участии сотрудника Музея обороны и блокады Ленинграда Карима Николинова.

- Нам удалось найти материалы о буеристах, которые перевозили грузы и эвакуировали людей по Ладоге. Но особенно нас тронула история воспитательницы детского дома, ставшей прототипом главной героини. Во время эвакуации она ежедневно записывала в журнал состояние каждого ребенка: температуру, вес, сколько спал. Именно такие маленькие человеческие детали легли в основу фильма, - рассказал сценарист.

Не менее сложной оказалась и сама работа над картиной. По словам Михаила Зубко, съемочная группа столкнулась с неожиданной проблемой: зимой 2025 года Финский залив и Ладога практически не покрылись льдом.

- Мы снимали фильм про лед, а льда не было вообще. Группа уже находилась на площадке, и это стало настоящим шоком. Мы буквально охотились за небольшими участками льда, каждый день переезжали с места на место. Многие художественные решения, в том числе знаменитый туман в кадре, появились именно благодаря этим обстоятельствам, - отметил он.

Особое впечатление на зрителей произвели сцены гонок на буерах, которые развивают скорость более 100 километров в час. Динамичные съемки, масштабные пейзажи Ладожского озера и операторская работа Сергея Астахова создают эффект полного присутствия.

Однако главным достоинством фильма зрители назвали не масштаб постановки, а его человеческую историю.

- Мне кажется, режиссер влюблен в это озеро, - поделилась впечатлениями одна из зрительниц после просмотра.

Другой участник обсуждения отметил, что фильм цепляет прежде всего своими героями.

- Здесь у каждого своя история. И потрясающая работа с детьми - они играют настолько искренне, что невозможно остаться равнодушным, - сказал зритель.

Многие признавались, что картина оставляет сильное эмоциональное послевкусие.

- Это потрясающий фильм. Полный эмоций и человечности. Он погружает в происходящее на сто процентов и еще долго не отпускает после просмотра, - говорили гости фестиваля.

"Ангелы Ладоги" стали одной из самых обсуждаемых картин конкурсной программы фестиваля. Фильм рассказывает не только о героических страницах истории блокадного Ленинграда, но и напоминает, что даже в самые тяжелые времена главной силой остаются сострадание, взаимовыручка и вера в человека.


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URL: https://www.vb.kg/460222
Теги:
ВОВ, Иссык-Кульская область, кино, Россия, фестиваль, Чолпон-Ата, Кыргызстан, ШОС
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