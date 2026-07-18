Фильм "Ангелы Ладоги" растрогал зрителей на кинофестивале стран ШОС

Одним из самых эмоциональных событий второго дня Международного кинофестиваля стран ШОС стал показ российской военной драмы "Ангелы Ладоги". Картина режиссера Александра Котта основана на реальных событиях и рассказывает о малоизвестном подвиге буеристов - спортсменов, которые во время блокады Ленинграда по льду Ладожского озера доставляли продовольствие, эвакуировали детей и выполняли опаснейшие задания.

После завершения сеанса зрители не спешили покидать зал. Вместо привычных коротких аплодисментов состоялось живое обсуждение фильма с его создателями.

Во время творческой встречи сценарист Михаил Зубко рассказал, что история выросла из реальных архивных документов и воспоминаний, собранных при участии сотрудника Музея обороны и блокады Ленинграда Карима Николинова.

- Нам удалось найти материалы о буеристах, которые перевозили грузы и эвакуировали людей по Ладоге. Но особенно нас тронула история воспитательницы детского дома, ставшей прототипом главной героини. Во время эвакуации она ежедневно записывала в журнал состояние каждого ребенка: температуру, вес, сколько спал. Именно такие маленькие человеческие детали легли в основу фильма, - рассказал сценарист.

Не менее сложной оказалась и сама работа над картиной. По словам Михаила Зубко, съемочная группа столкнулась с неожиданной проблемой: зимой 2025 года Финский залив и Ладога практически не покрылись льдом.

- Мы снимали фильм про лед, а льда не было вообще. Группа уже находилась на площадке, и это стало настоящим шоком. Мы буквально охотились за небольшими участками льда, каждый день переезжали с места на место. Многие художественные решения, в том числе знаменитый туман в кадре, появились именно благодаря этим обстоятельствам, - отметил он.

Особое впечатление на зрителей произвели сцены гонок на буерах, которые развивают скорость более 100 километров в час. Динамичные съемки, масштабные пейзажи Ладожского озера и операторская работа Сергея Астахова создают эффект полного присутствия.

Однако главным достоинством фильма зрители назвали не масштаб постановки, а его человеческую историю.

- Мне кажется, режиссер влюблен в это озеро, - поделилась впечатлениями одна из зрительниц после просмотра.

Другой участник обсуждения отметил, что фильм цепляет прежде всего своими героями.

- Здесь у каждого своя история. И потрясающая работа с детьми - они играют настолько искренне, что невозможно остаться равнодушным, - сказал зритель.

Многие признавались, что картина оставляет сильное эмоциональное послевкусие.

- Это потрясающий фильм. Полный эмоций и человечности. Он погружает в происходящее на сто процентов и еще долго не отпускает после просмотра, - говорили гости фестиваля.

"Ангелы Ладоги" стали одной из самых обсуждаемых картин конкурсной программы фестиваля. Фильм рассказывает не только о героических страницах истории блокадного Ленинграда, но и напоминает, что даже в самые тяжелые времена главной силой остаются сострадание, взаимовыручка и вера в человека.