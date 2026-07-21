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В КР 65 из 489 проверенных предприятий соблюдали фитосанитарные требования

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- Светлана Лаптева
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По итогам мониторинга, проведенного в 2026 году, только 65 из 489 субъектов предпринимательства имели необходимые фитосанитарные сопроводительные документы. Об этом сообщили представители центрального аппарата Службы ветеринарного и фитосанитарного надзора.

Данные были озвучены в ходе обучающего семинара для инспекторов, который прошел в Караколе Иссык-Кульской области.

В рамках обучения специалисты рассмотрели вопросы эффективного планирования работы службы, повышения качества отчетности и совершенствования профессиональных знаний и навыков при осуществлении ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Кроме того, отдельное внимание было уделено профилактике коррупции. Участникам разъяснили механизмы выявления и предупреждения коррупционных рисков, а также меры по их предотвращению. В практической части семинара инспекторы разобрали ситуационные кейсы и отработали принятие правомерных решений в соответствии с требованиями законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/460233
Теги:
Кыргызстан, фитосанитарный контроль
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