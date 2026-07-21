Во дворце Романова в Ташкенте откроют филиал Госмузея искусств

Во дворце Великого князя Николая Романова в Ташкенте создадут филиал Государственного музея искусств Узбекистана. Проект был представлен на презентации по вопросам развития сферы культуры и искусства с участием президента Шавката Мирзиёева.

В ходе реставрации исторический облик дворца будет полностью сохранен. В здании разместят постоянную экспозицию, которая включит около 300 произведений искусства и музейных экспонатов.

Еще одним объектом обновления станет дом-музей народного артиста СССР, композитора Мухтара Ашрафи. Здесь реставрируют фасад и исторические интерьеры, обновляют музейную экспозицию, а также оснащают здание современными инженерными системами, мультимедийным оборудованием и студией звукозаписи.

Кроме того, при Фонде развития культуры и искусства будет создан Национальный оператор культурных проектов на базе Дирекции международных фестивалей при Министерстве культуры. Новая структура займется организацией крупных международных мероприятий, продвижением культурных проектов Узбекистана за рубежом, выступит заказчиком концертов с участием мировых исполнителей и будет координировать подготовку международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари".

Во время презентации также были представлены планы по расширению международного культурного сотрудничества. В ближайшие годы Узбекистан намерен активнее продвигать свое историческое и культурное наследие за рубежом. В сентябре в Музее исламского искусства в Дохе откроется выставка Uzbekistan: Heritage in Motion, в ноябре в миланском Fondazione Prada пройдет международная археологическая выставка Global Antiquity, а в 2027 году масштабные экспозиции, посвященные культурному наследию страны, примут музеи Венеции, Милана и японской Нары.