Розовое озеро Кобейтуз в Казахстане получит охранный статус

В Казахстане розовое озеро Кобейтуз в Акмолинской области включат в состав Буйратауского государственного национального природного парка. Решение позволит обеспечить охрану уникального водоема и сохранить его экосистему, сообщили в областном акимате.

Озеро расположено примерно в 160 километрах от Астаны и известно необычным розовым оттенком воды, который появляется благодаря микроводорослям и рачкам, вырабатывающим природный пигмент. Каждый год Кобейтуз привлекает тысячи туристов.

Вместе с присвоением охранного статуса начнется благоустройство территории. Для посетителей оборудуют смотровую площадку и парковку, что позволит организовать безопасный доступ к природной достопримечательности и снизить нагрузку на береговую линию.

Власти отмечают, что создание туристической инфраструктуры будет сочетаться с природоохранными мерами. В последние годы озеро неоднократно сталкивалось с антропогенной нагрузкой из-за большого потока отдыхающих, поэтому новый статус должен помочь сохранить уникальный природный объект для будущих поколений.