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Розовое озеро Кобейтуз в Казахстане получит охранный статус

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- Светлана Лаптева
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В Казахстане розовое озеро Кобейтуз в Акмолинской области включат в состав Буйратауского государственного национального природного парка. Решение позволит обеспечить охрану уникального водоема и сохранить его экосистему, сообщили в областном акимате.

Озеро расположено примерно в 160 километрах от Астаны и известно необычным розовым оттенком воды, который появляется благодаря микроводорослям и рачкам, вырабатывающим природный пигмент. Каждый год Кобейтуз привлекает тысячи туристов.

Вместе с присвоением охранного статуса начнется благоустройство территории. Для посетителей оборудуют смотровую площадку и парковку, что позволит организовать безопасный доступ к природной достопримечательности и снизить нагрузку на береговую линию.

Власти отмечают, что создание туристической инфраструктуры будет сочетаться с природоохранными мерами. В последние годы озеро неоднократно сталкивалось с антропогенной нагрузкой из-за большого потока отдыхающих, поэтому новый статус должен помочь сохранить уникальный природный объект для будущих поколений.


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URL: https://www.vb.kg/460236
Теги:
Казахстан
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