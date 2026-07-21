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Пастбищная школа в КР объединила молодых животноводов из Африки и Азии

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане прошла Межрегиональная летняя школа молодых пастбищных животноводов, объединившая представителей стран Азии и Африки для обмена знаниями, развития лидерских навыков и продвижения устойчивого управления пастбищными землями.

Мероприятие состоялось в рамках Международного года пастбищных земель и пастбищных животноводов 2026. Участники обсудили вопросы сохранения пастбищ, которые сегодня испытывают все большее давление из-за изменения климата, деградации земель и роста животноводства.

Здоровые пастбища имеют важное значение не только для обеспечения кормовой базы сельскохозяйственных животных и поддержания источников дохода сельских жителей, но и для сохранения биоразнообразия, защиты водных ресурсов и накопления углерода. Поэтому устойчивое управление этими территориями становится одной из ключевых задач для многих стран.

Недельная программа школы проходила с 12 по 18 июля в Бишкеке, Суусамыре, на Сон-Куле и Иссык-Куле. Организаторами выступили Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), являющаяся координатором проведения Международного года пастбищных земель и пастбищных животноводов, совместно с Международной земельной коалицией, Национальной земельной коалицией Кыргызстана и Ассоциацией лесопользователей и землепользователей Кыргызстана.

В работе школы приняли участие более 50 молодых специалистов в области пастбищного животноводства из Индии, Индонезии, Кении, Сомали, Шри-Ланки и других стран Азии и Африки, а также представители Кыргызстана.

Особое внимание было уделено участию молодых членов общественных групп по управлению ландшафтами из Ак-Талинского, Сузакского, Тогуз-Тороузского и Узгенского районов. Эти территории являются пилотными районами проекта ФАО "Секвестрация углерода посредством климатических инвестиций в леса и пастбища в Кыргызской Республике", поддержанного Зеленым климатическим фондом.

Молодые представители местных общин, занимающиеся развитием устойчивого управления пастбищами, мониторингом и восстановлением ландшафтов, в течение недели обменивались опытом с участниками из разных стран, изучали современные подходы к адаптации к изменению климата и управлению природными ресурсами.

"Здоровые пастбища имеют важное значение для сохранения биоразнообразия, обеспечения продовольственной безопасности, повышения устойчивости к изменению климата и сохранения источников средств к существованию сельского населения. Поэтому укрепление потенциала молодых пастбищных животноводов - это главная инвестиция в будущее устойчивого управления земельными ресурсами", - отметил представитель ФАО в Кыргызстане Олег Гучгельдиев.

Одной из главных частей программы стали практические занятия на Сон-Куле - крупнейшем высокогорном пресноводном озере Кыргызстана, расположенном на высоте 3016 метров над уровнем моря. Окружающие его альпийские пастбища являются важной частью экосистемы региона и основой традиционного кочевого животноводства.

Участники посетили местные пастбищные общины, познакомились с опытом кыргызских животноводов, традиционными методами выпаса скота и особенностями жизни людей, чья деятельность напрямую связана с природными ресурсами.

В рамках полевых занятий молодые специалисты изучали методы мониторинга состояния пастбищ. Они использовали инструменты для оценки растительного покрова, отбора проб биомассы, а также цифровые технологии - GPS-мониторинг, планшеты с геопривязанными данными и фотографии участков.

Кроме того, участникам представили современные решения, применяемые в проектах ФАО, включая технологии Open Foris, использование дронов и мобильную лабораторию мониторинга пастбищных земель, подготовленную для специалистов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Молодые животноводы отметили, что проблемы деградации пастбищ и влияние изменения климата являются общими для многих стран. По словам участников, обмен опытом между регионами помогает находить новые решения для сохранения природных ресурсов.

Помимо образовательной программы, участники познакомились с традиционной культурой кыргызских пастухов. В Суусамыре и на Сон-Куле они посетили семьи животноводов, увидели особенности кочевого уклада, приняли участие в традиционных занятиях, познакомились с производством мясной и молочной продукции, а также изделий из шерсти.

Международная пастбищная школа стала площадкой для сотрудничества молодых лидеров из Азии, Африки и Кыргызстана, направленной на развитие устойчивого животноводства и сохранение пастбищных земель для будущих поколений.


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URL: https://www.vb.kg/460240
Теги:
пастбища, школа, Кыргызстан
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