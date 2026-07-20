Прокуратура выявила нарушения на 4,2 млн сомов при строительстве школы

По итогам проверки строительства средней школы имени Айтбаева в Айтматовском районе прокуратура Таласской области выявила нарушения законодательства, повлекшие незаконное расходование бюджетных средств в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре, установлено, что должностные лица областного управления капитального строительства, злоупотребляя своим должностным положением, приняли фактически невыполненные строительные работы. В официальные документы были внесены заведомо ложные сведения, на основании которых подрядной организации незаконно перечислили 4 млн 200 тыс. сомов бюджетных средств.

Уголовное дело возбуждено по статьям 337 ("Злоупотребление должностным положением") и 346 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение виновных лиц к ответственности.