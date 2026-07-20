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Кыргызстан внедрит японский опыт поддержки малого и среднего бизнеса

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Кыргызстан и Япония переходят к новому этапу сотрудничества в сфере развития малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи заместителя министра экономики и коммерции КР Беназир Нурлановой с руководством Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Токио.

Как сообщили в Министерстве экономики и коммерции, стороны обсудили новые проекты технического сотрудничества, которые объединят финансовые и нефинансовые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса. Японская сторона также выразила заинтересованность в совместной реализации программ развития МСП.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет внедрение японского опыта кредитно-гарантийной системы на базе Гарантийного фонда Кыргызской Республики. Ожидается, что это позволит обеспечить более стабильное финансирование предпринимателей.

Кроме того, в ходе встречи обсуждалась инициатива Министерства по созданию единого МСП-Хаба. Предполагается, что новая экосистема объединит образовательную площадку, производственно-логистическую базу и Центр обслуживания предпринимателей, работающий по принципу "одного окна".

Беназир Нурланова высоко оценила деятельность JICA и Кыргызско-японского центра (KRJC), отметив, что сочетание программ бизнес-обучения и государственных субсидируемых кредитов позволит повысить эффективность поддержки предпринимателей. По ее словам, акцент KRJC на развитии регионов соответствует государственной политике регионального развития.

Также заместитель министра отметила успешную реализацию проекта "Одно село - один продукт" (ОСОП), лучшие практики которого планируется институционализировать и интегрировать в единую экономическую политику поддержки предпринимательства.


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URL: https://www.vb.kg/460243
Теги:
Минэкономики, Япония, сотрудничество, Кыргызстан
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