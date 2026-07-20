Испания выиграла чемпионат мира по футболу 2026 года

Сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в финале слагавших свои полномочия чемпионов мира - Аргентину - со счетом 1:0 по итогам дополнительного времени.

Финальный матч состоялся на стадионе "Нью-Йорк - Нью-Джерси" в Ист-Ратерфорде (США). В основное время команды не сумели открыть счет, продемонстрировав напряженную и равную борьбу.

Переломный момент наступил в концовке второго тайма, когда полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля, оставив свою команду в меньшинстве.

Испания воспользовалась численным преимуществом в овертайме. На 106-й минуте Ферран Торрес, вышедший на замену, после передачи Нико Уильямса отправил мяч в ворота соперника, забив победный гол.

Аргентина предпринимала отчаянные попытки сравнять счет, однако испанская команда уверенно довела встречу до победы и впервые с 2010 года завоевала титул чемпионов мира.

Для сборной Испании этот успех стал вторым в истории мировых первенств. Команда Луиса де ла Фуэнте завершила турнир без поражений, а победа в финале стала логичным итогом ее триумфального выступления на чемпионате мира - 2026.