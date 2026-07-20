Как в самом сердце Кыргызстана зажигаются юные звезды

Бывают поездки, которые оставляют след в душе надолго. Недавно мне посчастливилось побывать в удивительном месте, скандирующем радостью и скрытом от городской суеты, - уникальном творческом лагере вокального телепроекта "Ты супер! Кыргызстан", который расположен в Кара-Балте. Этот масштабный проект, который прямо сейчас проходит под эгидой телеканала Номад ТВ, стал настоящим домом для 40 невероятно талантливых ребят со всех уголков нашей страны.

Знаете, я ехал туда, ожидая увидеть обычные репетиции и суету перед съемками. Но попал в атмосферу, где музыка лечит, а искренность ощущается в каждом вздохе. По глазам детей видно, насколько они довольны и счастливы, ведь здесь они стали одной большой дружной семьей.

Алмазы, которым нужна огранка

Проект "Ты супер! Кыргызстан" - это не просто вокальный конкурс. Это национальная адаптация знаменитого шоу канала НТВ, которое уже 10 лет успешно идет в эфире российского телевидения. Организаторы признаются: они долго не раздумывали, привозя этот формат к нам.

Главный редактор телеканала "Номад ТВ" Наталья Кролевич подчеркнула, что ключевое отличие проекта - это уникальные судьбы участников, которые еще никогда не переступали порог большой сцены:

"Что отличает это шоу? Мы привыкли видеть, что вокальные шоу, которые раскрывают таланты детей, все-таки презентуют нам ребенка, который уже имеет какой-то некий профессиональный бэкграунд, который уже учился в музыкальной школе, который уже выступил не на одном десятке профессиональных конкурсов, который уже там побывал, тут побывал. Ну и, в общем-то, довольно уверенно себя чувствует на сцене. Здесь совершенно другая история. Дети, которых вы сегодня увидели, это не ограненные алмазы. Это абсолютно драгоценные камни, на которым нужна профессиональная огранка. Они еще никогда не выступали на профессиональной сцене. Они никогда не верили в себя, что могут зазвучать профессионально. Это дети, как мы называем, с тяжелыми жизненными ситуациями, но, говоря простыми словами, это дети мигрантов, чьи родители находятся на заработках, и они находятся на попечении, допустим, у своих родственников. Дети в многодетных семьях, где тоже нет особо возможности возить одаренного ребенка по конкурсам. Дети, потерявшие родителей. Дети из детских домов. Каждая история 40 детей уникальна и не способна никого оставить равнодушным".

Наталья также поделилась эмоциями от кастинга и объяснила, какую огромную роль лагерь играет в судьбах этих ребят:

"Я не могу сейчас спойлерить и рассказывать про те истории, которые нас просто потрясли до глубины души, но я хочу сказать нашему зрителю, что в эмоциональном плане ничего опасного не будет. И придется окунуться в историю каждого из этих 40 детей и понять, что они для своих не очень больших лет прошли уже очень тяжелый жизненный путь. И, безусловно, участие в этом шоу дает каждому из них колоссальный шанс в жизни. Вне зависимости от того, станут они победителями или нет. Вот эта вера в себя, которую они уже сейчас ощутили, пройдя кастинг, оказавшись в этом лагере, я думаю, что она и станет вот тем фундаментом в их жизни, отправной точкой, которая позволит им дальше расти и развиваться. Ну что еще? Как видите, мы оборудовали здесь лагерь для этих детей. Предшествовала этому колоссальная работа. Мы ездили по всем регионам, объездили все города. Было принято полторы тысячи заявок от детей. 700 из них мы отслушали и отсмотрели. Сейчас это кажется просто цифрой, но просто вдумайтесь. 700 детей мы отслушали и отсмотрели. И отобрали, как нам показалось, действительно уникальные голоса. Эти дети поют на кыргызском, на русском языках. На шоу они будут звучать на трех языках. Насколько я знаю, еще на английском языке они будут петь песни. А сейчас с ними занимаются вокальные педагоги, хореографы. И некоторых из них поддерживают здесь родители. Основной возраст детей 13-15 лет. Это подростки. Но есть и детки довольно маленькие. Возраст наших участников от 7 до 18 лет. Есть и помладше детки. Они находятся здесь с родителями. Правила участия в шоу допускают это. Здесь есть педагоги, которые поддерживают ребят. И, условно, психологи. Потому что сейчас перед нашими детьми колоссальный страх. Страх, что все будут на них смотреть. Что камеры и софиты будут повернуты в их сторону. Что им предстоит выйти на профессиональную цену. В красивом концертном костюме. И безупречно исполнить песню перед очень-очень серьезным жюри, а это будут звезды кыргызской и российской эстрады" - сказала Наталья.

Трудности адаптации

Жизнь в лагере кипит по своему расписанию, и привыкнуть к нему подросткам было непросто. Как подробно рассказала начальник лагеря Ирина Кудрявцева, у каждого ребенка здесь за плечами свой сложный багаж:

"У многих непростая судьба. Вначале сложность была именно в коммуникации. Нам нужно было к ним найти подход. И первая неделя прошла замечательно. На второй неделе, когда дети уже адаптировались, многие из нимх начали показывать иногда свой характер. Сложности были именно приучить к режиму. К отбою в 10 вечера. И к тому, что мы забираем телефоны. Самая большая сложность - это был режим. Впрочем, как и у всех детей. Даже у любого домашнего ребенка сейчас - заставить жить по режиму тоже будут возникать сложности".

На вопрос о том, как складывается общение с родителями и почему для некоторых сделали исключение, Ирина Кудрявцева пояснила:

"Родители - это вообще наши первые помощники. У нас такая команда родителей собралась. Очень инициативная. Они нам очень хорошо помогают. И они говорят о том, что вот этот наш лагерь - это их воспоминания о детстве. Как будто бы они окунулись в свое детство, в свой пионерский лагерь. Почему не все дети с родителями? Почему исключение для них сделали? Нет, никакого исключения не делали. Мы приглашали всех детей со всеми родителями. И у нас рассчитаны места на 40 детей и на 40 родителей. Но не у всех родителей получилось по тем или иным обстоятельствам присутствовать".

"Все готовые артисты!"

Пока мы ходили по территории лагеря, отовсюду доносились распевки. С детьми занимаются лучшие наставники. Один из них - профессиональный вокалист и артист Рыскелди Старбеков. Он подробно описал внутреннюю кухню проекта и то, с какими вызовами ему приходится сталкиваться как педагогу по вокалу:

"В этом проекте я педагог по вокалу. У нас весь день по графику есть разные занятия. И каждый день вокал - то же самое. С утра приходит первая группа моя, после обеда - вторая моя группа. И каждый день работаем. То, что я набрал за все годы - музыкальное образование, техники, - за короткий срок мы даем детям. И у них есть результаты. То, что радует нас, педагогов. Я и так работаю с детьми, так как я преподаватель по вокалу, и знаю, что каждый голос - это уникальный. И я слышу у всех силу голоса, краску голоса, красоту тембра. У всех разные. Они сами разные, но цель одна - петь, выйти на сцену".

Рыскелди также открыто рассказал, насколько тяжело обучать ребят без базовой подготовки и как важен здесь бережный психологический контакт:

"Можно считать, что 10% участников - с музыкальным образованием, или где-то в данное время учатся, или уже выходили на сцену. А остальные проценты не выходили еще. Это будет первый дебют их. Работать с такими детьми, из трудных семей и детских домов - честно, это очень трудно. Это еще плюс опасно. Может быть очень хорошо, если ты раскроешь ребенка, а может быть и наоборот. Вот прям тонкая грань, что надо следить за собой и посмотреть настроение ребенка. Каждого. Вот такая у нас работа. Но у нас получается. У нас коннект с детьми очень хороший. Они уже раскрылись. Первые три дня у многих по технике вокала голоса были очень-очень слабые. За три дня мы увидели результат, чему мы очень-очень рады. И пока идет дальше еще процесс. Они еще дальше идут на процветание. И вы увидите сами на ТВ, в соцсетях. Видно, что потенциал огромный. Все готовые артисты!"

"Главное - образование!"

Организаторы используют любую возможность, чтобы мотивировать ребят. Они уже общались с Николаем Басковым, группой "Блестящие" и другими многими звездами россимйской и кыргызской эстрады. А во время нашего визита в лагерь заглянула яркая звезда отечественной сцены Нур Чолпон. Она поделилась своими эмоциями от встречи с юными талантами:

"Мне очень приятно, что наши молодые таланты, дети, оказывается, знают столько кыргызских песен, в том числе и мои. Поэтому я под большим впечатлением, и я очень благодарна этому проекту, что вы собираете таких талантливых ребят и помогаете им наступить на сцену".

Певица также рассказала, какой вопрос от ребят ей запомнился больше всего и каким важным советом она решила с ними поделиться:

"Наиболее запомнился вопрос про то, какой главный урок я получила в своей жизни. В детстве, когда я только-только начала петь (это был 3-4 класс), меня начали уже звать на разные мероприятия в школе, и я начала пропускать школу. Моя сестра поделилась очень важным советом: ты должна знать, что в этом возрасте для тебя должно быть на первом месте образование. Потому что именно образование содержит бесконечный взрослый мир. Я думаю, что любые проекты, которые направлены на развитие детского творчества, всегда должны быть везде важны. И поэтому очень приятно, что талантливых детей находят в таких проектах, как "Ты супер!". Я желаю им удачи и развития"

Уезжая из лагеря, я поймал себя на мысли, что на душе стало удивительно тепло. Уже ближайшей осенью шоу выйдет в эфир телеканала Номад ТВ. И поверьте мне на слово: когда эти драгоценные самородки выйдут на большую сцену в красивых костюмах и запоют, равнодушным не останется никто. Вся страна будет держать за них кулачки.