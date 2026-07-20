На кафедре отоларингологии КГМА будет создана лаборатория обоняния

- Доказано, что коронавирус, образно говоря, украл у миллионов людей, перенесших инфекцию, обоняние – одно из важнейших сенсорных чувств человека. Согласно статистике, у 85 процентов людей в мире после болезни наблюдаются серьезные нарушения обоняния, 27 процентов вообще не знают, что такое запах. Эта проблема, конечно, существовала и раньше, но стояла не настолько остро, как сейчас. Кыргызстан в этом плане - не исключение. У нас тоже много больных с такой патологией, нуждающихся в реабилитации для восстановления обоняния, - сказал в интервью VB.KG заведующий кафедрой отоларингологии КГМА, доктор медицинских наук, профессор Вадим Алиарович Насыров.

Выходит, этой проблемой никто пока не занимается в нашей стране?

- Можно сказать и так. А проблема очень серьезная. Обоняние помогает не только воспринимать мир в полной мере, но и предупреждает человека об опасности. Люди, которые не ощущают запахи, например, газа, огня и так далее подвержены серьёзным рискам. Ни один детектор не сообщит об исходящей от них опасности раньше обоняния. Также наш нос первым чувствует испорченные продукты. Люди, у которых пропало обоняние, как правило, страдают отсутствием аппетита. И, конечно, длительная потеря обоняния, как уже доказано наукой, вызывает стресс и серьёзные эмоциональные расстройства.

И мы решили вплотную заняться этой проблемой. У нас сложились хорошие деловые и научные отношения с директором российского Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии, доктором медицинских наук, профессором Константином Добрецовым. Московские коллеги приветствуют нашу инициативу и помогут в открытии такой лаборатории.

У них есть реально работающие методы?

– Нужно сказать, что обонятельная память восстанавливается долго и трудно. Человеку нужно терпеливо учиться ощущать запахи. А нам предстоит сложная работа, чтобы помочь ему в этом. И, надеюсь, у нас это получится. Мои молодые коллеги очень хотят развивать это направление в нашей стране.

Профессор, судя по вашим словам, сегодня ключевую роль в медицине играет, можно сказать, международный подход, медицинские проблемы невозможно нынче решать в одиночку. И насколько известно, у вас крепкие научные и деловые связи со многими авторитетными зарубежными центрами вашего профиля.

- Я считаю, что медицина должна оставаться вне политики и не быть заложником политических разногласий, которые присутствуют на международной арене. Медицина была, есть и будет той уникальной площадкой, на которой сходятся интересы всего человечества. И это понимание присутствует и у моих коллег. И это, считаю, нормально, когда мы учимся друг у друга. В противном случае в медицине не будет прогресса. Мы, например, постоянно контактируем с ведущими учеными и врачами из стран Центральной Азии, Турции, России, Германии, Венгрии, США и других стран.

При малейшей возможности я отправляю своих молодых коллег в разные страны, чтобы они могли усовершенствовать свои знания и навыки, получить новые. Ведь медицина стремительно развивается и надо постоянно повышать свой уровень. В течение этого года, например, сотрудники кафедры побывали в ведущих центрах России, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Турции, где успешно проводятся эндоскопические операции, многое увидели и внедрили уже у нас.

Могу не без гордости сказать, мои ученики действительно сильные специалисты, которые владеют практически всеми технологиями сложнейших операций, которые выполняются в мировой отоларингологии. Четверо наших врачей в совершенстве владеют технологией проведения такой микрохирургической операции по восстановлению барабанной перепонки, как тимпанопластика. И, как следствие, у больных значительно улучшается слух. Успешно стали проводить и кохлеарную имплантацию, которая помогает больным с тяжелой или глубокой потерей слуха. К сожалению, среди наших пациентов много детей, которые родились с нарушением слуха и которым вовремя не была оказана помощь.

С коллегами польского Центра слуха и речи подписали договор, согласно которому наши молодые врачи проходят стажировки на его базе, а их – на нашей. Благодаря, в том числе такому многостороннему сотрудничеству, мы проводим не менее десяти операций каждый день - от слухоулучшающих до ЛОР-онкологических, в том числе выполняем одну из сложнейших операций по поводу опухоли основания черепа. И опять же с гордостью могу сказать, что отоларингологическая служба в Кыргызстане развивается на уровне мировой медицины. Это признает и мировое отоларингологическое сообщество. И мы не останавливаемся, идем вперед. Скажу больше – по ряду операций мы в СНГ на передних рубежах.

Но для высокотехнологичных операций, для оказания помощи тысячам больных, которые в них нуждаются, нужно и соответствующее оборудование…

- Чтобы продвигаться, безусловно, нужна современная аппаратура, например, эндоскоп для проведения фиброларингоскопии – обследования гортани и верхних дыхательных путей. Ректор Медицинской академии, профессор и замечательный руководитель Индира Орозбаевна Кудайбергенова обещала помочь приобрести его. Она, кстати, всегда прислушивается к просьбам заведующих кафедр и откликается на них, помогая с приобретением современного оборудования. Только благодаря ее поддержке при Медакадемии создано отделение отоларингологии, хорошо оснащенное современным оборудованием, где выполняются высокотехнологичные операции.

К своим ЛОР-технологиям вы наверняка подключаете и науку?

- Конечно, мы вплотную занимаемся и научной деятельностью. Несколько человек под моим руководством провели серьезные исследования и защитили кандидатские диссертации по патологиям ЛОР-органов.

Вадим Алиярович, вы сказали, что не останавливаетесь на достигнутом, идете вперед. Помимо открытия лаборатории обоняния, что еще в планах?

- Хотим вместе с коллегами из Германии проводить скрининг слуха среди новорожденных детей и младенцев, которые, как показывает практика, уже при рождении имеют значительные проблемы со слухом. В Кыргызстане более ста детей рождаются с различными нарушениями слуха. А, стало быть, в дальнейшем они подвержены риску задержки речевого, языкового, интеллектуального, социального и эмоционального развития и будут нуждаться в дорогостоящих операциях.

В большинстве стран проводят обязательные исследования, определяющие уровень слуха у детей этого возраста. Раннее выявление с последующим медицинским вмешательством сводит к минимуму вредное воздействие на развитие ребенка.