Кыргызский фильм "Кара кызыл сары" завоевал Гран-при кинофестиваля ШОС

Главную награду первого Международного кинофестиваля государств - членов Шанхайской организации сотрудничества завоевал кыргызский фильм "Кара кызыл сары" (Black, Red, Yellow). Обладателя Гран-при объявили на церемонии закрытия министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев.

Перед вручением главной награды Мирбек Мамбеталиев подвел итоги четырех фестивальных дней, отметив, что Кыргызстану выпала честь впервые принять столь масштабный международный кинофорум.

"За эти дни мы увидели яркие, талантливые и глубокие фильмы, познакомились с новыми именами, обменялись профессиональным опытом и еще раз убедились, что язык кино не знает границ. Он объединяет людей разных культур, традиций и мировоззрений, помогая лучше понимать друг друга", - сказал министр.

Он поблагодарил государства - участники фестиваля, международное жюри, режиссеров, продюсеров, актеров и организаторов за вклад в проведение форума.

По словам министра, каждый фильм, вошедший в конкурсную программу, уже стал победителем, сумев найти отклик у зрителей.

"Но любой конкурс предполагает выбор лучшего из лучших. Сегодня международное жюри приняло непростое решение, определив обладателя главной награды фестиваля", - отметил он.

После этого министр объявил победителя.

Гран-при Международного кинофестиваля государств - членов ШОС получил фильм "Кара кызыл сары" (Black, Red, Yellow), снятый киностудией "Кыргызфильм".

Объявление результата зал встретил продолжительными аплодисментами. Победа кыргызской картины стала кульминацией церемонии закрытия первого Международного кинофестиваля стран ШОС, проходившего на берегу Иссык-Куля с 16 по 19 июля.

Фестиваль объединил кинематографистов восьми государств Шанхайской организации сотрудничества и стал площадкой для конкурсных показов, профессиональных дискуссий и развития международного сотрудничества в сфере кино.

Журавль мира: победителям Международного кинофестиваля стран ШОС вручили авторскую статуэтку

Победители первого Международного кинофестиваля государств - членов Шанхайской организации сотрудничества получили не только дипломы и признание международного жюри, но и главный символ фестиваля - авторскую статуэтку в виде журавля.

Главный приз выполнен из металла в золотистом цвете. На основании статуэтки размещена гравировка.

Образ журавля выбран не случайно. Во многих культурах Центральной Азии и Востока эта птица символизирует мир, надежду, свободу, мудрость и стремление к новым горизонтам. Символика награды перекликается с главной идеей кинофестиваля - укреплением культурного диалога и сотрудничества между государствами Шанхайской организации сотрудничества.

Золотистый журавль стал главным визуальным символом фестиваля и впервые был вручен на церемонии закрытия, прошедшей 19 июля в культурном центре "Рух Ордо" на берегу Иссык-Куля.

Статуэтки получили лауреаты основных конкурсных номинаций - за лучшую режиссуру, операторскую работу, сценарий, актерские роли, музыку и монтаж.

Организаторы рассчитывают, что в дальнейшем статуэтка станет узнаваемым символом Международного кинофестиваля стран ШОС и будет ассоциироваться с одной из крупнейших кинематографических площадок Евразии.