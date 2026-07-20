Золотистый журавль стал главным символом кинофестиваля стран ШОС

Победители первого Международного кинофестиваля государств - членов Шанхайской организации сотрудничества получили не только дипломы и признание международного жюри, но и главный символ фестиваля - авторскую статуэтку в виде журавля.

Главный приз выполнен из металла в золотистом цвете. На основании статуэтки размещена гравировка.

Образ журавля выбран не случайно. Во многих культурах Центральной Азии и Востока эта птица символизирует мир, надежду, свободу, мудрость и стремление к новым горизонтам. Символика награды перекликается с главной идеей кинофестиваля - укреплением культурного диалога и сотрудничества между государствами Шанхайской организации сотрудничества.

Золотистый журавль стал главным визуальным символом фестиваля и впервые был вручен на церемонии закрытия, прошедшей 19 июля в культурном центре "Рух Ордо" на берегу Иссык-Куля.

Статуэтки получили лауреаты основных конкурсных номинаций - за лучшую режиссуру, операторскую работу, сценарий, актерские роли, музыку и монтаж.

Организаторы рассчитывают, что в дальнейшем статуэтка станет узнаваемым символом Международного кинофестиваля стран ШОС и будет ассоциироваться с одной из крупнейших кинематографических площадок Евразии.