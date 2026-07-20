Как прошел первый Международный кинофестиваль стран ШОС в Кыргызстане

На берегу Иссык-Куля завершился первый Международный кинофестиваль государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. За четыре дня Кыргызстан стал площадкой, где встретились режиссеры, актеры, сценаристы, продюсеры, представители киноиндустрии и государственных органов восьми стран. Здесь говорили о будущем совместного кинопроизводства, спорили о роли авторского кино, представляли национальные фильмы и искали новые формы сотрудничества.

Фестиваль, посвященный 25-летию Шанхайской организации сотрудничества, оказался гораздо большим, чем просто конкурс фильмов. Он стал пространством, где кино превратилось в язык международного диалога.

Первый фестиваль - большие ожидания

Открытие кинофестиваля прошло 16 июля в культурном центре "Рух Ордо" в Чолпон-Ате. Уже с первых минут стало понятно, что организаторы стремились показать не только современное кино, но и национальную культуру Кыргызстана.

Церемонию сопровождали выступления кыргызских артистов, фольклорных коллективов и музыкантов. Одним из самых ярких эпизодов открытия стало необычное сочетание технологий и искусства - вместе с симфоническим оркестром на сцене выступили три танцующих робота, а китайские музыканты исполнили композиции на традиционных духовых инструментах.

В фестивале приняли участие делегации Кыргызстана, Китая, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана и Беларуси.

Конкурсную программу составили восемь полнометражных фильмов:

Кыргызстан - "Кара кызыл сары";

Китай - "Дорогой ты";

Казахстан - "Осенний бриз";

Узбекистан - "Великий Амир и Донна Мария";

Россия - "Ангелы Ладоги";

Беларусь - "Одно на двоих";

Таджикистан (совместно с Ираном) - "Рыбка на крючке";

Иран - "Игрок".

Каждая страна привезла фильм, отражающий собственную культурную традицию, национальную историю или современную социальную проблематику.

Кино как площадка для сотрудничества

Однако фестиваль не ограничился кинопоказами. Каждое утро начиналось с просмотров конкурсных картин, а во второй половине дня проходили круглые столы, панельные дискуссии и творческие встречи.

Главной профессиональной темой стало развитие международной кооперации.

Представители министерств культуры, национальных киностудий, кинофондов и продюсерских компаний обсуждали создание совместных фильмов, механизмы государственной поддержки, обмен специалистами и перспективы общего кинорынка стран ШОС.

Во время круглого стола неоднократно звучала мысль, что сегодня странам недостаточно просто обмениваться фильмами. Необходимы совместные сценарии, совместное финансирование и единое пространство для продвижения национального кино.

Одной из самых обсуждаемых инициатив стало предложение создать специальный фонд поддержки совместного кинопроизводства государств ШОС.

По мнению участников дискуссии, именно копродукция позволит национальному кино выйти на новую аудиторию без потери собственной культурной идентичности.

Авторы говорили не только о кино

За четыре дня фестиваля состоялись десятки интервью с режиссерами, продюсерами и членами международного жюри.

Практически каждый из них говорил о том, что современное кино перестает быть исключительно национальным продуктом.

Член международного жюри из Узбекистана Сайёра Худойбердиева отметила, что молодым режиссерам необходимы наставники, международные образовательные программы и возможность работать сразу с несколькими странами.

Представители Казахстана говорили о необходимости совместных кинолабораторий.

Китайские кинематографисты рассказывали о масштабах своей киноиндустрии, которая сегодня насчитывает десятки тысяч экранов и является одной из крупнейших в мире.

Иранские участники делились опытом развития авторского кино даже в условиях ограниченных ресурсов.

Общей мыслью практически всех выступлений стало понимание того, что кино сегодня является инструментом культурной дипломатии не меньше, чем искусством.

Фильмы, которые обсуждали больше всего

Каждый конкурсный показ завершался обсуждением со зрителями.

Российская картина "Ангелы Ладоги", посвященная событиям Великой Отечественной войны, вызвала эмоциональную реакцию аудитории. После просмотра зрители говорили о визуальной красоте фильма, работе оператора Сергея Астахова и человеческой истории, лежащей в основе сюжета.

Узбекский фильм "Великий Амир и Донна Мария" стал поводом для разговора об историческом кино и сложностях его создания.

Белорусская картина "Одно на двоих" затронула тему личного выбора и семейных отношений.

Иранский "Игрок" и совместная таджикско-иранская лента "Рыбка на крючке" показали зрителям современное кино Ближнего Востока, редко попадающее в широкий прокат.

Особое внимание привлек китайский фильм "Дорогой ты", который впоследствии был отмечен жюри за режиссерскую работу.

Кыргызстан представил фильм "Кара кызыл сары", объединивший национальный колорит с современным авторским кино.

В центре внимания - молодые режиссеры

Одной из особенностей фестиваля стало большое количество молодых кинематографистов.

Практически все участники говорили о необходимости создавать условия для новых авторов.

Обсуждались грантовые программы, образовательные проекты, международные мастерские и обмен студентами между киношколами стран ШОС.

Эта тема неоднократно звучала и в интервью членов жюри.

По их мнению, именно молодое поколение будет определять, каким станет кинематограф региона через десять–пятнадцать лет.

Последний день

Заключительная церемония вновь объединила кино и национальную культуру.

Перед вручением наград выступили ансамбль "Камбаркан", группа "Кеңч", заслуженная артистка Туркменистана Нурайым Азикбаева, лауреат международных конкурсов Аксай Мукамбет уулу и Государственный ансамбль танца Кыргызстана "Ак-Марал".

Во время церемонии международное жюри объявило победителей.

Лучшим оператором был признан российский мастер Сергей Астахов за фильм "Ангелы Ладоги".

Лучший сценарий получил Азат Хакимов за казахстанскую картину "Осенний бриз".

Награду за лучшую режиссуру завоевал китайский режиссер Лань Хунчунь за фильм "Дорогой ты".

Лучшими актерами стали исполнители главных ролей в фильмах "Рыбка на крючке" и "Игрок".

Особое впечатление на гостей произвело выступление члена международного жюри из Ирана Рухоллы Хоссейни. Перед объявлением победителя в номинации "Лучший сценарий" он напомнил, что в момент проведения фестиваля его страна переживает тяжелые события, и выразил надежду на скорейшее возвращение мира.

Эта речь стала одним из самых эмоциональных моментов церемонии.

Символ фестиваля

Все победители получили авторскую статуэтку в виде журавля.

Организаторы выбрали этот образ не случайно.

Во многих культурах журавль символизирует мир, свободу, надежду и стремление к новым горизонтам.

Именно эти ценности легли в основу первого Международного кинофестиваля стран ШОС.

Главная награда осталась в Кыргызстане

Кульминацией церемонии стало объявление обладателя Гран-при.

Перед этим министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев поблагодарил участников фестиваля, членов международного жюри и организаторов за вклад в развитие культурного сотрудничества.

Он отметил, что представленные фильмы еще раз доказали: искусство помогает людям понимать друг друга независимо от языка и государственных границ.

По решению международного жюри Гран-при первого Международного кинофестиваля государств - членов ШОС получил кыргызский фильм "Кара кызыл сары" (Black, Red, Yellow).

Это решение зал встретил продолжительными аплодисментами.

Победа национальной картины стала символичным завершением первого кинофестиваля, который принимал Кыргызстан.

Не финал, а начало

За четыре дня на Иссык-Куле было показано восемь конкурсных фильмов, проведены десятки профессиональных встреч, подписаны новые договоренности и обсуждены проекты будущих международных картин.

Но, пожалуй, главным результатом стали не награды.

Фестиваль показал, что страны Шанхайской организации сотрудничества готовы говорить друг с другом не только языком политики и экономики, но и языком культуры.

За эти несколько дней режиссеры нашли продюсеров, сценаристы познакомились с потенциальными партнерами, молодые авторы получили возможность напрямую общаться с признанными мастерами, а зрители увидели кино, которое редко выходит за пределы своих стран.

Первый Международный кинофестиваль стран ШОС завершился, однако его главная задача - создание устойчивой площадки для профессионального сотрудничества - только начинает реализовываться.

Если эти договоренности превратятся в совместные фильмы, обмен специалистами и новые культурные проекты, то фестиваль на берегу Иссык-Куля можно будет считать не разовым событием, а отправной точкой для нового этапа развития кинематографа стран ШОС.