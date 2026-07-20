Почти 5 тыс. семей получили помощь в рамках проектов Минтруда КР

С начала 2026 года Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики совместно с Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН реализовало 163 проекта, направленных на поддержку малообеспеченных семей. Их участниками стали 4 963 семьи, или 23 067 человек.

Как сообщили в министерстве, в рамках 127 инфраструктурных, обучающих и доходоприносящих проектов помощь получили 3 643 семьи (18 285 человек). Участникам предоставили более 1 151 тонны продовольственной помощи, включая муку и растительное масло, а также денежные выплаты по схеме "Продукты/наличные средства в обмен на общественно полезную работу (обучение)".

Кроме того, реализовано 36 проектов по оказанию экстренной поддержки наиболее уязвимым категориям населения в отдельных городах республики по схеме "Наличные средства за общественно полезную работу (обучение)".

Участниками этих проектов стали 1 320 малообеспеченных семей (4 782 человека). Общая сумма денежных выплат составила 19,1 млн сомов.

В министерстве отметили, что проекты направлены на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, развитие общественной инфраструктуры, а также создание возможностей для получения новых навыков и повышения уровня доходов малообеспеченных граждан.