Юдит Полгар отклонила предложение Петера Мадьяра возглавить Венгрию

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил кандидатуру легендарной шахматистки Юдит Полгар на пост главы государства. По его задумке, стране необходим президент, способный сплотить общество и стать для граждан символом доверия. Политик подчеркнул, что этот пост представляет собой высшую форму служения государству, а не обычную рабочую должность, поэтому глава республики должен выражать интересы всех жителей.

Инициатива выдвинуть Полгар стала неожиданным поворотом для венгерской политики. Шахматистка известна своими спортивными и интеллектуальными достижениями: она 26 лет непрерывно удерживала лидерство в мировом женском рейтинге, завоевала титул международного гроссмейстера и неоднократно побеждала на крупнейших международных турнирах, включая Шахматные олимпиады. Мадьяр отметил, что рассматривает её кандидатуру не из-за политических связей, а благодаря её безупречной репутации, мировому авторитету и способности объединять людей, что позволило бы получить главу государства с уникальным опытом вне партийной системы.

Однако сама гроссмейстер отклонила предложение баллотироваться. В своём заявлении в соцсетях Юдит Полгар выразила глубокую признательность премьер-министру и назвала эту инициативу величайшей честью в своей жизни. При этом спортсменка, чья деятельность после завершения карьеры сосредоточена на вопросах образования и развития мышления у молодёжи, подчеркнула, что пока не готова взять на себя столь высокую историческую ответственность за консолидацию нации.