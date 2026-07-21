12 часов врачи боролись за жизнь безнадежной пациентки и спасли ее

В Национальном центре онкологии и гематологии Кыргызстана успешно выполнена сложнейшая реконструктивная операция на печени пациентке с тяжелой формой альвеококкоза, который называют паразитарным раком печени.

И неслучайно. Как объяснили хирурги, альвеококкоз обладает основными характеристиками злокачественной опухоли: имеет свойство прорастать в соседние органы. Подобно метастазам в онкологии, он создает там всё новые и новые патологические очаги и может проникнуть даже в головной мозг. Бороться с ним можно только хирургическим путем.

У 53-летней пациентки Национального центра онкологии и гематологии паразит оккупировал несколько сегментов печени, крупные сосуды и желчные протоки. Что спровоцировало механическую желтуху. Спасти женщину могла только операция. Сложная и рискованная как для самой пациентки, так и для хирургов.

Операции на печени вообще считаются сложными в хирургии до сих пор, несмотря на то, что она достигла небывалых высот. И прежде всего из-за возможного массивного кровотечения. Естественно, чем больше кровопотеря, тем больше риск острой печеночной недостаточности, вплоть до фатального исхода. Тем более, что у пациентки были поражены сразу несколько сегментов органа. То есть риск операции был запредельным. По этой причине женщине отказали в операции в нескольких больницах, сказали, что в ее случае возможна только пересадка печени.

Такие операции в нашей стране стали проводить и успешно. Но проблема - в донорах. Далеко не у всех больных, нуждающихся в такой операции, они есть. Нет и, как минимум, 50 тысяч долларов на такую операцию за рубежом. Но в данном случае обошлось без пересадки.

Мультидисциплинарной команде, в состав которой вошли гепатобилиарные хирурги Национального центра онкологии и гематологии Осонбаев М.Ш., Абдрасулов К.Д., Сатыбалдиев Ы.А., сосудистый хирург Национального госпиталя Абсатаров И.И., врач ультразвуковой диагностики Национального хирургического центра имени М.Мамакеева Тукешов У., а также врач-анестезиолог-реаниматолог Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов Кубанычбеков Э.К., на консилиуме пришлось принимать непростое решение – оперировать ли эту женщину. Здраво оценив все сложности и риски, врачи сделали непростой выбор – надо оперировать, использовать единственный шанс для спасения больной, которая могла погибнуть от прогрессирования заболевания. И в данном случае особенно важна была именно командная работа.

Во время 12-часовой операции были удалены пораженные участки печени, нижней полой вены, печеночной вены и бифуркации желчных протоков с последующей их реконструкцией.

В настоящее время состояние пациентки оценивается как относительно удовлетворительное. Она находится под постоянным наблюдением врачей.

Успешное выполнение данной операции стало еще одним подтверждением того, что в Кыргызстане возможно проведение сложных реконструктивных вмешательств на печени на высоком профессиональном уровне силами отечественных специалистов.