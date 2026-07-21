Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 99.67 - 100.67

12 часов врачи боролись за жизнь безнадежной пациентки и спасли ее

348  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Национальном центре онкологии и гематологии Кыргызстана успешно выполнена сложнейшая реконструктивная операция на печени пациентке с тяжелой формой альвеококкоза, который называют паразитарным раком печени.

И неслучайно. Как объяснили хирурги, альвеококкоз обладает основными характеристиками злокачественной опухоли: имеет свойство прорастать в соседние органы. Подобно метастазам в онкологии, он создает там всё новые и новые патологические очаги и может проникнуть даже в головной мозг. Бороться с ним можно только хирургическим путем.

У 53-летней пациентки Национального центра онкологии и гематологии паразит оккупировал несколько сегментов печени, крупные сосуды и желчные протоки. Что спровоцировало механическую желтуху. Спасти женщину могла только операция. Сложная и рискованная как для самой пациентки, так и для хирургов.

Операции на печени вообще считаются сложными в хирургии до сих пор, несмотря на то, что она достигла небывалых высот. И прежде всего из-за возможного массивного кровотечения. Естественно, чем больше кровопотеря, тем больше риск острой печеночной недостаточности, вплоть до фатального исхода. Тем более, что у пациентки были поражены сразу несколько сегментов органа. То есть риск операции был запредельным. По этой причине женщине отказали в операции в нескольких больницах, сказали, что в ее случае возможна только пересадка печени.

Такие операции в нашей стране стали проводить и успешно. Но проблема - в донорах. Далеко не у всех больных, нуждающихся в такой операции, они есть. Нет и, как минимум, 50 тысяч долларов на такую операцию за рубежом. Но в данном случае обошлось без пересадки.

Мультидисциплинарной команде, в состав которой вошли гепатобилиарные хирурги Национального центра онкологии и гематологии Осонбаев М.Ш., Абдрасулов К.Д., Сатыбалдиев Ы.А., сосудистый хирург Национального госпиталя Абсатаров И.И., врач ультразвуковой диагностики Национального хирургического центра имени М.Мамакеева Тукешов У., а также врач-анестезиолог-реаниматолог Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов Кубанычбеков Э.К., на консилиуме пришлось принимать непростое решение – оперировать ли эту женщину. Здраво оценив все сложности и риски, врачи сделали непростой выбор – надо оперировать, использовать единственный шанс для спасения больной, которая могла погибнуть от прогрессирования заболевания. И в данном случае особенно важна была именно командная работа.

Во время 12-часовой операции были удалены пораженные участки печени, нижней полой вены, печеночной вены и бифуркации желчных протоков с последующей их реконструкцией.

В настоящее время состояние пациентки оценивается как относительно удовлетворительное. Она находится под постоянным наблюдением врачей.

Успешное выполнение данной операции стало еще одним подтверждением того, что в Кыргызстане возможно проведение сложных реконструктивных вмешательств на печени на высоком профессиональном уровне силами отечественных специалистов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460272
Теги:
Национальный центр онкологии, Кыргызстан, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  