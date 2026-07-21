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В Кыргызстане объявлена декада к Дню борьбы с вирусными гепатитами

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- Нина Ничипорова
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С 18 по 28 июля в стране проводится декада, приуроченная к Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами.

В Республиканском центре по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ напомнили, что ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, цель которого - привлечь внимание к проблеме вирусных гепатитов, повысить осведомленность населения о мерах профилактики, важности своевременного обследования и доступности лечения.

Вирусные гепатиты B и C могут длительное время протекать бессимптомно, однако при отсутствии своевременной диагностики и лечения способны привести к тяжелым заболеваниям печени. Раннее выявление инфекции позволяет вовремя начать лечение и предотвратить развитие осложнений.

В Кыргызстане тестирование на вирусные гепатиты B и C, вакцинация против вирусного гепатита B, а также лечение пациентов с хроническими вирусными гепатитами осуществляются бесплатно за счет средств республиканского бюджета.

Специалисты призывают граждан пройти обследование на вирусные гепатиты B и C, проверить свой прививочный статус и при отсутствии вакцинации против вирусного гепатита B получить прививки в организациях здравоохранения по месту жительства.


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URL: https://www.vb.kg/460274
Теги:
гепатит, врачи, Инфекция, профилактика, вакцинация
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