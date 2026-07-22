Шанхай: город, устремленный в небо

После знакомства с древним Пекином наш пресс-тур продолжился в Шанхае - крупнейшем финансовом центре Китая и одном из самых современных мегаполисов мира. Уже само название города (上海) переводится как "над морем" или "в море", отражая его расположение у устья реки Хуанпу, где ее воды встречаются с Восточно-Китайским морем.

Из небольшой рыбацкой деревни, возникшей более тысячи лет назад, Шанхай превратился в один из крупнейших городов мира. В XIX веке после открытия для международной торговли его называли "Парижем Востока", а в 1921 году именно здесь состоялся I съезд Коммунистической партии Китая.

Этот город невозможно сравнить ни с одним другим. Здесь футуристические небоскребы устремляются в облака, а рядом с ними бережно сохраняются старинные сады, храмы и здания европейской архитектуры. Первое, что поражает в Шанхае, - его масштаб. Кажется, что этот город никогда не спит. Потоки автомобилей, многоуровневые магистрали, десятки небоскребов и бесконечный поток людей создают ощущение непрерывного движения. Но даже в этом ритме Шанхай не кажется хаотичным - все работает как идеально отлаженный механизм.

Инновации и транспортные рекорды

Особенно впечатляет, насколько органично современные технологии стали частью повседневной жизни. Электромобили, цифровые сервисы и беспилотные системы воспринимаются здесь как привычная реальность.

Именно в Шанхае работает первая в мире коммерческая линия поезда на магнитной подушке - Маглев, который разгоняется до 300 км/ч и преодолевает около 30 километров до аэропорта Пудун всего за восемь минут.

Не менее впечатляет и шанхайское метро - самое протяженное в мире. При этом рядом с полностью автоматизированными линиями продолжает работать старейшая в мире троллейбусная система, действующая с 1914 года. Здесь инновации не вытесняют историю, а гармонично сосуществуют с ней.

Оазис знаний и "шанхайская белка"

Одним из самых ярких впечатлений стало посещение Института международного китайского языка и культуры Восточно-Китайского педагогического университета, где уже более шестидесяти лет обучаются иностранные студенты со всего мира.

Территория университета напоминает скорее живописный парк: чистые каналы, небольшие озера, старинные мостики, вековые деревья, цветущие растения и яркие карпы кои создают атмосферу полного спокойствия. Повсюду слышно пение птиц и громкое стрекотание цикад, которое мне довелось услышать впервые в жизни. Между историческими зданиями и современными корпусами бесшумно проезжают студенты на электроскутерах и велосипедах, а по аллеям бегают любопытные белки. Одна из них настолько меня очаровала, что я мысленно назвала ее "шанхайской белкой".

Институт впечатлил не только своей красотой, но и богатой историей. Здесь получили образование десятки тысяч студентов со всего мира. Многие стали дипломатами, преподавателями, переводчиками, учеными и государственными деятелями. Особенно тронула экспозиция, посвященная семейным династиям выпускников, где рядом с фотографиями родителей размещены снимки их детей, продолживших обучение в этом университете.

Особенно приятно было узнать, что среди преподавателей работает и наша соотечественница из Кыргызстана - доктор наук. Такие истории еще раз доказывают, что у науки и образования нет государственных границ.

Контрасты времен

Настоящей жемчужиной старого Шанхая остается сад Юйюань, созданный в 1559 году чиновником династии Мин Пань Юньдуанем в подарок своим престарелым родителям. Спустя почти пять столетий этот зеленый оазис по-прежнему дарит ощущение покоя посреди огромного мегаполиса.

Изящные павильоны, извилистые мостики, декоративные каменные композиции и пруды с яркими карпами кои словно переносят посетителей в другую эпоху.

Гуляя по городу, отчетливо замечаешь его многонациональное прошлое. На знаменитой набережной Вайтань (Бунд) величественные здания бывших иностранных концессий смотрят через реку Хуанпу на ультрасовременные небоскребы Пудуна. Совсем рядом находится Французский квартал с уютными улочками, платанами и европейской архитектурой, где история удивительным образом переплетается с современной жизнью Китая.

Кстати, именно китайские морские легенды вдохновили создателей фильма "Пираты Карибского моря: На краю света". Один из самых ярких персонажей картины - пират Сао Фэн, которого сыграл знаменитый актер Чоу Юньфат, был создан по мотивам легенд о китайских морских разбойниках. После прогулки по старым кварталам Шанхая невольно представляешь, как несколько столетий назад по этим водам проходили торговые суда и пиратские джонки.

Архитектура, вдохновленная драконами

Совсем другой Шанхай открывается со смотровой площадки телебашни "Восточная жемчужина". Стеклянный пол сначала кажется настоящим испытанием для нервов, но уже через несколько минут страх сменяется восхищением панорамой огромного города.

Не меньший восторг вызывает Шанхайская башня - самое высокое здание Китая и третье по высоте в мире. Ее спиралевидная конструкция закручена на 120 градусов, что позволяет значительно снизить ветровую нагрузку. Внутри работают системы сбора дождевой воды и ветряные турбины, а скоростной лифт буквально за считанные секунды поднимает посетителей на головокружительную высоту.

Во время экскурсии гид рассказала любопытную деталь: при проектировании многих небоскребов архитекторы вдохновлялись образом дракона - символа силы, мудрости и процветания. Спиралевидные формы башен напоминают гибкое тело мифического существа, а стеклянные фасады - его сверкающую чешую.

Город, который оживает ночью

Шанхай удивляет и своими необычными традициями. Например, по выходным в Народном парке проходит знаменитый "брачный рынок", где родители размещают анкеты своих взрослых детей, надеясь найти им достойную пару.

Не менее интересна и местная кухня, известная свежими морепродуктами, рыбой и характерным слегка сладковатым вкусом, которого добиваются благодаря тонкому сочетанию соусов и специй.

Настоящим завершением нашего знакомства с городом стал вечерний круиз по реке Хуанпу. Когда на Шанхай опускаются сумерки, мегаполис вспыхивает миллионами огней. "Восточная жемчужина", Шанхайская башня и десятки небоскребов отражаются в воде, превращая реку в сияющую ленту света.

Стоя на палубе теплохода, я поймала себя на мысли, что Шанхай невозможно понять - его можно только почувствовать. И гораздо сильнее рекордной высоты небоскребов впечатляет то, как этот город сумел соединить уважение к многовековой истории с невероятным стремлением в будущее.

Шанхай не просто устремлен в небо. Он смотрит в завтрашний день.

Автор София Березовская