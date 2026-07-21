Военнослужащего ГПС КР задержали по подозрению в содействии контрабанде

В результате оперативно-профилактических мероприятий, проведённых отделом собственной безопасности Государственной пограничной службы КР в рамках работы по противодействию коррупции и иным противоправным проявлениям, выявлена возможная причастность военнослужащего А.М. к противоправной деятельности на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

По предварительным данным, военнослужащий оказывал содействие лицам, занимавшимся незаконным перемещением товаров через кыргызско-таджикский участок госграницы.

По данным пресс-службы ведомства, собранные материалы были переданы в Военную прокуратуру Баткенского гарнизона для проведения дальнейших процессуальных действий и принятия решения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. В настоящее время военнослужащий задержан.

"Руководство ГПС КР придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции и любым противоправным проявлениям в собственных рядах. Каждый подобный факт будет тщательно проверяться и получать соответствующую правовую оценку.

В отношении военнослужащих, причастных к коррупционным и иным противоправным деяниям, будут приниматься самые строгие меры, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, вплоть до увольнения из рядов ГПС и привлечения к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении ведомства.