Минздрав КР представил в ООН меры по снижению смертности в ДТП

Министр здравоохранения Кыргызской Республики Дамир Осмонов принял участие в круглом столе лидеров по безопасности дорожного движения, который состоялся в Нью-Йорке на полях Заседания высокого уровня ООН. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

Мероприятие, посвященное борьбе с "тихой пандемией" дорожно-транспортного травматизма, было организовано Специальным посланником Генерального секретаря ООН Жаном Тодтом совместно с Международным институтом мира (IPI).

В своем выступлении глава Минздрава подчеркнул, что дорожно-транспортные происшествия давно вышли за рамки сугубо транспортной сферы и сегодня являются серьезнейшим вызовом для систем общественного здравоохранения во всем мире. По его словам, ежегодно ДТП уносят около 1,2 миллиона человеческих жизней и приводят к десяткам миллионов тяжелых травм. Особый акцент министр сделал на том, что аварии на дорогах остаются ведущей причиной смертности среди детей и молодежи в возрасте от 5 до 29 лет.

"Безопасность дорожного движения должна рассматриваться как неотъемлемая часть национальной политики в области здравоохранения и устойчивого развития. Для Кыргызстана - горной страны с большим количеством удаленных населенных пунктов и протяженных автомобильных трасс - критически важное значение имеет своевременность экстренной медицинской помощи и доступность лечения в течение так называемого "золотого часа"", - отметил Дамир Осмонов.

В качестве ключевых практических приоритетов ведомства на международной арене были обозначены модернизация служб скорой помощи и повышение готовности медицинских учреждений к оперативному оказанию травматологической помощи, оптимизация маршрутизации пациентов и развитие эффективных программ последующей реабилитации, а также создание единой цифровой экосистемы данных, объединяющей статистику медицинских учреждений, правоохранительных органов и транспортных ведомств для точечного распределения ресурсов.

Глава Минздрава КР также отметил, что силами одного лишь медицинского сектора решить проблему невозможно. По его словам, необходим комплексный межсекторальный подход, сочетающий безопасную инфраструктуру, жесткое законодательство и качественную посттравматическую помощь. Кыргызская Республика подтвердила свою открытость к расширению партнерства с ООН и международными институтами для реализации научно обоснованных и спасающих жизни решений.