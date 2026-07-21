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В Таласском районе в госсобственность возвращено имущество на 4,8 млн сомов

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В Таласском районе земельные участки общей площадью 0,20 га и складское сооружение общей стоимостью 4 млн 798 тыс. сомов возвращены в государственную и муниципальную собственность. Об этом сообщает Генеральная прокуратура КР.

По данным надзорного органа, имущество возвращено по результатам мер прокурорского реагирования, принятых после проверки соблюдения требований земельного и имущественного законодательства прокуратурой Таласского района.

Установлено, что в 2000 году земельный участок площадью 0,08 га, принадлежащий Таласскому лесному хозяйству и расположенный в селе Кок-Ой Таласского района, а также складское сооружение площадью 25 кв. м, расположенное на земельном участке площадью 0,12 га, находящемся в ведении Кен-Кольского айыл окмоту Таласского района, были незаконно переданы в частную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/460289
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Таласская область
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