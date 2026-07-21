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Кыргызстан зарегистрировал новую отечественную породу белого яка

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В Иссык-Кульской области официально зарегистрирована новая отечественная порода - "Кыргызский белый як". Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По данным ведомства, историческое для отечественного животноводства событие произошло на высокогорном пастбище Сырт. Приказ о государственной регистрации подписал заместитель Председателя Кабинета Министров КР - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков. По его словам, это важный шаг для развития племенного животноводства и сохранения национальных генетических ресурсов.

Особую роль в создании породы сыграл Герой Социалистического Труда, селекционер и общественный деятель Таштанбек Акматов. В результате селекционной работы, проводившейся в 2014-2026 годах, была выведена порода белого яка, отличающаяся высокой продуктивностью и приспособленностью к условиям высокогорья.

Как отметили в министерстве, научные исследования подтвердили высокие показатели живой массы, воспроизводства и сохранности молодняка. Кроме того, "Кыргызский белый як" отличается высококачественной белой шерстью и пухом, которые являются ценным сырьем для текстильной промышленности. Ожидается, что регистрация новой породы будет способствовать развитию племенного животноводства, сохранению национальных генетических ресурсов, устойчивому развитию высокогорных регионов и расширению экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны.


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URL: https://www.vb.kg/460291
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, животные
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