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Кыргызстан представил опыт развития агрокооперации на площадке ЕАЭС

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В Республике Алтай представители Кыргызстана приняли участие в панельной сессии "Кооперация ЕАЭС - дополнительный инструмент для развития растениеводства". Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Кыргызскую делегацию представили директор Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства Бакыт Мамбетов и директор Института земледелия Биржан Усубалиев. В ходе сессии они представили опыт развития сельскохозяйственной кооперации, меры государственной поддержки аграриев, а также перспективы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

По данным министерства, в первом полугодии 2026 года в Кыргызстане создано 65 новых сельскохозяйственных кооперативов. В настоящее время в стране работают 886 кооперативов, обрабатывающих более 56 тыс. гектаров сельхозугодий.

"Интеграция в рамках Евразийского экономического союза уже доказала свою эффективность. За годы членства взаимная торговля Кыргызстана со странами Союза увеличилась почти в два раза - с 2,5 до 5 млрд долларов. Укрепляются производственные связи, расширяется инвестиционное сотрудничество, растет объем сельскохозяйственного производства", - отметил Бакыт Мамбетов.

Участники также обсудили развитие общего рынка семян сельскохозяйственных растений ЕАЭС, совместные научно-исследовательские проекты, цифровизацию агропромышленного комплекса, вопросы селекции, семеноводства и переработки сельхозпродукции.

Кыргызстан подтвердил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в рамках ЕАЭС и реализации совместных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса, внедрение современных технологий и укрепление продовольственной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/460292
Теги:
Минсельхоз, Россия, ЕАЭС, Кыргызстан
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