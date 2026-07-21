Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 99.67 - 100.67

Ибрагимович объявил об уходе из телеэфира после ЧМ-2026

302  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович объявил о завершении своей работы в качестве футбольного эксперта на телевидении после финала чемпионата мира 2026 года.

44-летний швед входил в аналитическую команду Fox Sports, освещавшую весь турнир. После победы сборной Испании над Аргентиной (1:0) Ибрагимович выступил с прощальной речью в прямом эфире.

"Последние полтора месяца я много говорил, но это мои последние слова. Спасибо моим коллегам, Fox Sports, Америке и всем людям, которые работали за кадром. Это мое прощание со студией. Для меня это был первый и последний опыт", - заявил Ибрагимович.

Его слова стали неожиданностью для зрителей, поскольку ранее швед не сообщал о планах завершить работу на телевидении. Официального заявления от Fox Sports о дальнейшем сотрудничестве с бывшим футболистом пока не последовало.

Во время чемпионата мира Ибрагимович работал в студии вместе с Тьерри Анри, Алекси Лаласом и ведущей Ребеккой Лоу, получив положительные отзывы за свои экспертные оценки и яркие комментарии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460294
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  