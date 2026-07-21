Ибрагимович объявил об уходе из телеэфира после ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович объявил о завершении своей работы в качестве футбольного эксперта на телевидении после финала чемпионата мира 2026 года.

44-летний швед входил в аналитическую команду Fox Sports, освещавшую весь турнир. После победы сборной Испании над Аргентиной (1:0) Ибрагимович выступил с прощальной речью в прямом эфире.

"Последние полтора месяца я много говорил, но это мои последние слова. Спасибо моим коллегам, Fox Sports, Америке и всем людям, которые работали за кадром. Это мое прощание со студией. Для меня это был первый и последний опыт", - заявил Ибрагимович.

Его слова стали неожиданностью для зрителей, поскольку ранее швед не сообщал о планах завершить работу на телевидении. Официального заявления от Fox Sports о дальнейшем сотрудничестве с бывшим футболистом пока не последовало.

Во время чемпионата мира Ибрагимович работал в студии вместе с Тьерри Анри, Алекси Лаласом и ведущей Ребеккой Лоу, получив положительные отзывы за свои экспертные оценки и яркие комментарии.