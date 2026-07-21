Кыргызстан завоевал 11 медалей в конном спорте

Сборная Кыргызстана успешно выступила на Евразийских играх по конным видам спорта, которые прошли с 16 по 19 июля в Москве.

Соревнования состоялись на базе Maxima Masters с участием спортсменов из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана. Кыргызская команда выступила в дисциплине конкур и показала высокие результаты.

В рамках турнира участники соревновались на маршрутах с препятствиями высотой от 60 до 150 сантиметров. Состязания проходили в малом и большом кругах.

Лидером по количеству наград среди кыргызстанских спортсменов стал Ринат Галимов, который завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Камиль Сабитов пополнил медальную копилку команды двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградами. Андрей Тряпицин стал обладателем двух серебряных медалей.

Таким образом, сборная Кыргызстана завершила Евразийские игры по конному спорту с 11 медалями, среди которых пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые.