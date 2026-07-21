Умер руководитель команды Citroen Formula E Сириль Бле

Мир автоспорта понес тяжелую утрату - на 43-м году жизни скоропостижно скончался руководитель команды Citroen Formula E Сириль Бле. О смерти французского специалиста официально сообщили представители Международной автофедерации (ФИА), руководство "Формулы-E" и сам гоночный коллектив.

Причина трагедии на данный момент не раскрывается. Уход французского инженера стал тяжелым шоком для паддока, поскольку Сириль Бле скончался за считанные дни до старта очередной гоночной недели - этапа Tokyo E-Prix в Японии.

В связи с этим глубокие соболезнования родным, близким и коллегам французского специалиста выразила управляющий директор Citroen Racing Formula E Бет Паретта:"Мы все глубоко опечалены утратой Сириля. Многие в нашей команде знали его и работали с ним на протяжении многих лет. В эти тяжелые дни наши мысли - с его семьей, друзьями и со всеми коллегами по паддоку. Сириль искренне верил в этот проект, и по желанию его семьи мы ответим на эту утрату лучшим образом - продолжим гоняться в его память с той же страстью и преданностью делу, которые он передал каждому из нас".

Такая преданность автоспорту сопровождала Сириля Бле на протяжении всей его карьеры. Начинав как гоночный инженер в молодежных сериях "Формулы-3" и "Формулы-2", он со временем стал одной из ключевых фигур в системе электросерии. Пройдя путь от инженера до главного специалиста в коллективах Mahindra и Venturi/Maserati, он помог одержать несколько важнейших побед и в итоге возглавил коллектив Citroen в "Формуле-E". Его скоропостижный уход стал огромной и невосполнимой потерей для всей команды и международного автоспортивного сообщества.