На КПП "Каркыра" увеличили время работы в туристический сезон

Пункт пропуска "Каркыра-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы с 21 июля по 31 августа 2026 года будет работать по продленному графику. Такое решение принято по итогам совместной работы Государственной пограничной службы Кыргызской Республики с казахстанской стороной.

В летний туристический период пункт пропуска будет функционировать ежедневно с 08:00 до 21:00 по бишкекскому времени.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, решение принято в связи с ростом пассажиропотока и для создания более благоприятных условий при пересечении государственной границы.

Пункт пропуска "Каркыра-автодорожный" является многосторонним (международным) автомобильным пунктом пропуска. Он расположен в Тюпском районе Иссык-Кульской области и предназначен для пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств.