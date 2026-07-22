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Минприроды: Признаков чумы среди сурков в Чуйской области не выявлено

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В Чуйской области не выявлено признаков заболеваний среди сурков, в том числе указывающих на подозрение на чуму. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора по итогам проведенной проверки.

Проверка была организована после распространения в социальных сетях информации о возможном заболевании среди сурков. Для оценки ситуации была создана межведомственная комиссия с участием представителей Ветеринарной службы, Национальной академии наук Кыргызской Республики и других государственных органов.

В ходе проверки специалисты провели визуальное наблюдение за состоянием популяции сурков. По результатам обследования установлено, что состояние животных является удовлетворительным, а признаки инфекционных заболеваний отсутствуют.

В министерстве также отметили, что в Чуйской области ранее не регистрировались природные очаги чумы.

Кроме того, на территории Кыргызстана государственные службы на постоянной основе осуществляют контроль за особо опасными инфекциями. В системе здравоохранения страны действуют противочумные станции в Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Таласской областях, которые проводят мониторинг и профилактические мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/460306
Теги:
Минприродресурсов, экология, Кыргызстан, здоровье, животные
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