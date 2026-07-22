По реконструкции рынка "Мадина" создадут согласительную комиссию

В Бишкеке создадут согласительную комиссию для проработки вопросов, связанных с реконструкцией рынка "Мадина". Такое решение принято по итогам встречи мэра столицы Айбека Джунушалиева с владельцами торговых точек. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Комиссию возглавит заместитель мэра Атай Муратбек. В ее состав войдут семь представителей предпринимателей, а также сотрудники мэрии, акимиата, Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре, Управления архитектурно-строительного контроля, юридических подразделений и других профильных органов. Окончательное решение по реконструкции будет принято после рассмотрения всех вопросов с учетом интересов сторон.

Во встрече приняли участие начальник ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев, прокурор Свердловского района, представители ГКНБ, Бишкекглавархитектуры, Управления архитектурно-строительного контроля и других ведомств.

Участники обсудили реконструкцию рынка, которую планируется начать с 1 августа 2026 года в рамках благоустройства и развития городской среды. Предпринимателям предложили новые торговые места на прилегающей территории.

По словам Айбека Джунушалиева, обновление рынка является частью работы муниципалитета по благоустройству столицы, однако при реализации проекта должны быть соблюдены права и интересы предпринимателей и работников рынка.

После встречи участники осмотрели действующие торговые точки и предложенные места для размещения, чтобы ознакомиться с условиями и обсудить возникающие вопросы.