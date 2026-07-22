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Из Таиланда в Кыргызстан пытались ввезти более 7,5 кг марихуаны

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники Государственной таможенной службы совместно с МВД пресекли деятельность преступной группы, организовавшей канал поставки в Кыргызстан наркотических средств группы каннабиса в особо крупном размере через международные почтовые отправления из Таиланда.

Как сообщили в ГТС, в ходе специальной операции, проведенной 10 июля, в одном из почтовых отделений Бишкека при получении посылок были задержаны граждане Т.Б.О. и Ч.Н.

Из почтовых отправлений, прибывших из Таиланда, изъято 7 килограммов 560 граммов марихуаны.

По предварительной оценке, стоимость изъятых наркотиков на черном рынке превышает 400 тысяч долларов. Следствием установлено, что наркотические средства готовились к незаконной переправке в Казахстан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") Уголовного кодекса Кыргызской Республики . Проводятся необходимые следственные действия.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению, а также выявлению иных каналов незаконного оборота наркотических средств.


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URL: https://www.vb.kg/460311
Теги:
ГТС, МВД, Казахстан, наркотики, Таиланд, Кыргызстан
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