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Кыргызстан с официальным визитом посетит глава МИД Беларуси

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Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков посетит Кыргызстан с официальным визитом 22-23 июля 2026 года. Визит состоится по приглашению министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках визита запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-белорусского сотрудничества, перспективные направления дальнейшего взаимодействия, а также ключевые темы международной повестки.


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URL: https://www.vb.kg/460313
Теги:
Беларусь, Кыргызстан, МИД
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