Кыргызстан с официальным визитом посетит глава МИД Беларуси

Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков посетит Кыргызстан с официальным визитом 22-23 июля 2026 года. Визит состоится по приглашению министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках визита запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-белорусского сотрудничества, перспективные направления дальнейшего взаимодействия, а также ключевые темы международной повестки.