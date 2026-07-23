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В Синьцзяне прошел XII Международный фестиваль "Манас"

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В Кызылсу-Кыргызском автономном округе Китая завершился XII Международный культурно-туристический фестиваль "Манас", проходивший под девизом "Памир мира - вечный "Манас"". Масштабный праздник, организованный Народным правительством Кызылсу, в течение недели охватывал площадки сразу в нескольких уездах и городах региона.

Представитель Минкультуры Кыргызстана Мирад Сатбалдиев на церемонии открытия подчеркнул, что великий эпос - это общее культурное сокровище двух стран, а сам фестиваль стал важным мостом для развития туризма и гуманитарных связей.

Главным трендом этого года стала цифровая интеграция: на фестивале запустили проект аудио- и видеозаписи живого исполнения эпоса в рамках национальной программы КНР "Сто китайских эпосов", а также презентовали международное мобильное приложение театра "Манас". Кроме того, группа ведущих китайских ученых получила статус официальных советников по охране культурного наследия - в округе создается постоянный экспертный совет для защиты и продвижения бренда "Манас".

Программу фестиваля дополнили Международный научный форум, выставка ремесел и IV Молодёжный конкурс манасчи, где молодые сказители делились мастерством. За двенадцать лет фестиваль в Кызылсу превратился в одну из главных международных площадок для сохранения этнокультуры и развития регионального туризма.


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URL: https://www.vb.kg/460315
Теги:
Манас, СУАР
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