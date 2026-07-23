Правозащитники призвали госорганы прекратить давление на СМИ и активистов

Правозащитная организация "Бир Дуйно - Кыргызстан" выступила с официальным заявлением, выразив глубокую обеспокоенность участившимися угрозами должностных лиц привлекать граждан к ответственности за так называемую "недостоверную информацию". По мнению правозащитников, подобная риторика в условиях сужения пространства для гражданского сектора создает прямые риски для свободы слова, независимой журналистики и безопасности активистов.

В организации подчеркнули, что Конституция КР и международные договора гарантируют каждому право свободно искать, получать и распространять информацию. Особую тревогу у правозащитников вызывает риск расширительного толкования статей Уголовного кодекса КР (в частности, статьи 330), когда уголовные нормы начинают применять не против реальных угроз и подстрекательств к насилию, а для подавления законной общественной критики. В "Бир Дуйно - Кыргызстан" напомнили, что публичные заявления чиновников должны строиться на принципах верховенства права и презумпции невиновности, а не запугивать общество.

В связи с этим правозащитники призвали госорганы строго соблюдать Конституцию КР, прекратить сдерживающие заявления в адрес СМИ, гарантировать безопасные условия для работы журналистов и провести расследование всех случаев слива персональных данных и неправомерного использования госресурсов. Кроме того, организация предложила сформировать инициативную группу из представителей гражданского общества, Института Омбудсмена и Минюста для подготовки и проведения Национального форума с участием Президента КР Садыра Жапарова, чтобы вернуть страну к конституционным гарантиям прав и свобод.