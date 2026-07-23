Органические методы спасли урожай тыквы в Таласской области

Органические методы защиты растений показывают высокую эффективность в Таласской области, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Ранее в Таласское региональное управление Департамента органического сельского хозяйства обратился руководитель местного кооператива "KVS" Атыкан Кулмырзаев. Он сообщил о проблеме на полях - посевы тыквы, выращиваемые членами кооператива, поразило увядание и корневая гниль.

Специалисты ведомства оперативно выехали на место, провели осмотр и дали фермерам подробные разъяснения. Для спасения урожая и защиты растений агрономы рекомендовали применить отечественный биологический препарат "Триходермин".

Результаты не заставили себя ждать: после обработки полей распространение опасного заболевания удалось полностью остановить, а развитие и рост тыквы возобновились. Практический опыт еще раз доказал высокую действенность "Триходермина" в борьбе с болезнью без применения вредных химикатов.

В связи с этим Таласское региональное управление Минсельхоза призывает аграриев и руководителей сельхозкооперативов области активнее внедрять экологически безопасные биологические средства защиты растений для сохранения урожая и почвы.