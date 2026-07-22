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Пограничник из КР установил мировой рекорд в виртуальных гонках на дронах

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- Самуэль Деди Ирие
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Офицер Пограничной службы КР Темирлан Ибраимов показал лучший результат в мире на трассе Hannover в популярном симуляторе Liftoff. Кыргызстанский военнослужащий пролетел виртуальный трек всего за 31 секунду.

Это не единственный успех пограничников: на прошедшем в Бишкеке Открытом кубке Кыргызстана по виртуальным гонкам FPV-дронов Темирлан Ибраимов и его коллега Саламат Садиев также завоевали призовые места.

Справка: FPV-дроны - это беспилотники, которыми пилот управляет в специальный очках от первого лица. Симулятор Liftoff используется профессиональными пилотами по всему миру для тренировок и киберспортивных турниров.


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URL: https://www.vb.kg/460322
Теги:
Погранслужба, спорт, Кыргызстан
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