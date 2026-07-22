В Высшей лиге Кыргызстана стартует второй круг чемпионата

В чемпионате Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги начинается второй круг сезона-2026. Матчи 16-го тура пройдут с 23 по 26 июля в шести городах страны.
Игры очередного тура состоятся в Канте, Караколе, Бишкеке, Кара-Суу, Узгене и Беш-Кунгее.
По итогам первого круга лидером турнирной таблицы остается "Мурас Юнайтед", набравший 36 очков. На втором месте расположилась "Алга" с 35 баллами. "Барс", "Узген" и "Азия" имеют по 32 очка и продолжают борьбу за верхние позиции.
Лучшим бомбардиром после первой половины сезона является полузащитник "Мурас Юнайтед" Эрбол Атабаев. На его счету 13 голов, а также 9 результативных передач - всего 22 очка по системе "гол + пас".
В 16-м туре состоятся следующие встречи:
23 июля:
"Токтогул" - "Алай"
24 июля:
"Барс" - "Азиягол"
"Мурас Юнайтед" - "Бишкек Сити"
"ОшМУ" - "Нефтчи"
25 июля:
"Узген" - "Илбирс"
"Талант" - "Кыргызалтын"
26 июля:
"Дордой" - "Алга"
"Абдыш-Ата" - "Азия"
Второй круг чемпионата определит главных претендентов на титул и призовые места Высшей лиги Кыргызстана.