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В Высшей лиге Кыргызстана стартует второй круг чемпионата

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- Самуэль Деди Ирие
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В чемпионате Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги начинается второй круг сезона-2026. Матчи 16-го тура пройдут с 23 по 26 июля в шести городах страны.

Игры очередного тура состоятся в Канте, Караколе, Бишкеке, Кара-Суу, Узгене и Беш-Кунгее.

По итогам первого круга лидером турнирной таблицы остается "Мурас Юнайтед", набравший 36 очков. На втором месте расположилась "Алга" с 35 баллами. "Барс", "Узген" и "Азия" имеют по 32 очка и продолжают борьбу за верхние позиции.

Лучшим бомбардиром после первой половины сезона является полузащитник "Мурас Юнайтед" Эрбол Атабаев. На его счету 13 голов, а также 9 результативных передач - всего 22 очка по системе "гол + пас".

В 16-м туре состоятся следующие встречи:

23 июля:

"Токтогул" - "Алай"

24 июля:

"Барс" - "Азиягол"

"Мурас Юнайтед" - "Бишкек Сити"

"ОшМУ" - "Нефтчи"

25 июля:

"Узген" - "Илбирс"

"Талант" - "Кыргызалтын"

26 июля:

"Дордой" - "Алга"

"Абдыш-Ата" - "Азия"

Второй круг чемпионата определит главных претендентов на титул и призовые места Высшей лиги Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/460323
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
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