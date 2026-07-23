Ювелиры Кыргызстана и Индии расширяют международное сотрудничество

В Бишкеке состоялся симпозиум, организованный индийским Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий совместно с посольством Индии в Кыргызстане. В нем приняли участие представители Министерства экономики и коммерции, налоговой службы, ювелирного Союза, отраслевых фирм, Торгово-промышленной палаты Кыргызстана, посол Индии в нашей стране и делегация из 12 индийских ювелирных компаний.

На встрече представители ювелирной промышленности Кыргызстана и Индии обсудили возможности расширения международного сотрудничества в этой области. Стороны обменялись целым рядом интересных предложений.

По словам посла Индии в Кыргызстане Бирендера Сингх Ядава, Индия и Кыргызстан – стратегические партнеры, но не полностью пока используют возможности для расширения торговых отношений между странами.

- Это мероприятие будет способствовать установлению взаимоотношений между ювелирами двух стран, а также дальнейшему углублению двусторонних торговых отношений между нашими странами. Индия – ювелир мира. Это признано всем мировым сообществом. Торговля золотом и драгоценными камнями составляет около восьми процентов ВВП страны. В этом секторе занято пять миллионов человек. В Индии много ювелирных ассоциаций, каждый штат известен своими мастерами. Добыча, разработка, торговля ювелирными изделиями имеют большое значение в достижении Индией своих целей развития до 2047 года. Ожидается, что экспорт ювелирных изделий из Индии в разные страны в 2027 году составит сто миллиардов долларов, - отметил посол Индии.

Кыргызстан, по его словам, обладает стратегическим географическим положением, находится в самом сердце Евразии, богат природными ресурсами и растущим рынком, стремящимся к расширению. Страна располагает более чем 400 месторождениями драгоценных и полудрагоценных камней, включая яшму, бирюзу, аметист, гранат, малахит, нефрит, рубин, горный хрусталь и другие. То есть у двух стран есть большие перспективы в установлении деловых контактов в этой сфере. Богатые природные ресурсы Кыргызстана и индийские технологии в ювелирном деле могут стать основой для расширения торговых отношений.

Как отметил заведующий сектором международного сотрудничества в сфере промышленности Министерства экономики и коммерции Кыргызстана Нурсултан Ашымбеков, Индия является стратегическим партнером республики, обладающим современными технологиями и многовековыми традициями ювелирного мастерства. Драгоценные металлы составляют основу кыргызского импорта в Индию. В 2025 году экспорт Кыргызстана в Индию составил около 10 миллионов долларов, но есть потенциал для развития.

- Мы должны ориентироваться не только на экспорт, а перейти к созданию продукции с высокой добавленной стоимостью. И фундамент для этого уже заложен. В прошлом году объем прямых инвестиций из Индии в Кыргызстан вырос в три раза по сравнению с 2024 годом и достиг 16,6 миллиона долларов, - отметил Нурсултан Ашымбеков.

По его словам, стабильный и благоприятный инвестиционный климат в стране стал основным направлением государственной политики. В Кыргызстане предусмотрены правовые гарантии и налоговые льготы.

- Кыргызстан реализует программу масштабной индустриализации. За последние два года мы запустили более 220 новых предприятий, 113 предприятий запускаем в этом году, среди которых хотели бы видеть совместные предприятия по производству ювелирных изделий с использованием индийских технологий, - добавил он.

Надо отметить, что у представителей ювелирных компаний обеих стран был взаимный интерес к установлению партнерских связей. По окончании официальной части они еще долго общались между собой, обменивались контактами, которые, судя по настрою обеих сторон, будут скоро востребованы.