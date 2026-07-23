Погода
$ 87.49 - 87.79
€ 99.67 - 100.67

Как выпускник КРСУ оказался у истоков цифровизации Кыргызстана

310  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В преддверии масштабного выпускного КРСУ, который пройдет 25 июля, Reporter.kg поговорил с одним из известных выпускников университета - IT-специалистом Кириллом Исмаиловым. Он рассказал, какие знания, полученные в вузе, оказались самыми ценными спустя годы.

- Кирилл Абдусаттарович, вы окончили КРСУ в 2008 году. Почему в свое время выбрали именно этот вуз и факультет ЕТФ? Мечта или осознанное решение?

- Я выбрал КРСУ, потому что на тот момент это был один из самых сильных вузов Кыргызстана, особенно по естественно-техническим направлениям (ЕТФ). Для меня было важно получить качественное образование именно в этой сфере.

Что касается факультета, то здесь совпало сразу несколько факторов. Во-первых, тогда профессия программиста была очень востребованной и считалась перспективной. Во-вторых, родители тоже поддерживали именно это направление.

Но, наверное, самое главное - мне самому всегда были ближе точные науки: математика, логика, технические дисциплины. Поэтому выбор оказался вполне естественным.

Не могу сказать, что это была мечта с детства. Скорее, это было осознанное решение, основанное на моих интересах, рекомендациях родителей и понимании того, что это направление откроет хорошие возможности для дальнейшего профессионального развития.

- Кто из преподавателей оставил самый яркий след? Может быть, был человек, чьи слова или подход к обучению вы вспоминаете до сих пор?

- Елизавета Зиновьевна Гаврилец. Я хорошо запомнил ее занятия по базам данных. Наверное, именно ее подход к преподаванию оставил у меня один из самых ярких следов за годы учебы. И дело даже не в каких-то отдельных словах или фразах, а именно в стиле обучения.

На ее занятиях не требовалось заучивать материал или механически повторять определенный алгоритм решения задач. Она учила понимать логику процесса, анализировать информацию и самостоятельно приходить к решению. Благодаря такому подходу предмет мне действительно очень понравился.

И, пожалуй, самое важное, что я вынес из этих занятий, - это умение логически мыслить, а не просто воспроизводить готовые ответы. Этот навык оказался полезен не только в учебе, но и в дальнейшей профессиональной деятельности.

- Если оглянуться назад, что вам дали студенческие годы помимо диплома? Друзей, уверенность в себе или что-то еще?

- Наверное, учеба в университете - это не только про диплом. Для меня это еще и круг общения, новые знакомства и люди, с которыми потом жизнь не раз меня сводила. Конечно, это и знания.

Но, наверное, еще важнее то, что университет учит понимать: чтобы получить действительно хороший результат, нужно приложить усилия. Ничего не дается просто так - нужно работать, учиться, преодолевать трудности.

И, конечно, это нетворкинг. За годы учебы знакомишься с большим количеством людей не только со своего факультета, но и со всего университета. Со многими из них мы до сих пор поддерживаем связь, и в жизни или работе наши пути еще не раз пересекались.

Поэтому, если оглянуться назад, университет дал мне гораздо больше, чем просто диплом. Он дал знания, опыт, полезные знакомства и понимание того, что для достижения любой цели действительно нужно постараться.

- Наверняка за студенческие годы случалось немало забавных историй. Есть ли такая, которую вы до сих пор вспоминаете с улыбкой?

- Историй за студенческие годы, конечно, было много, поэтому выделить какую-то одну сложно. Я, честно говоря, не был студентом-отличником, который не пропускал ни одной пары. Где-то могли не прийти, куда-то забежать ненадолго - обычная студенческая жизнь, молодыми были.

Но хорошо помню историю с оптикой. Ребята со старших курсов заранее предупредили нас: на этот предмет лучше ходить регулярно, все конспектировать и ничего не пропускать, потому что у профессора Дудниковой Надежды Ивановны просто так зачет не получишь. Поэтому на оптику я действительно ходил, все записывал и готовился.

Наступила сессия. Я захожу на экзамен, тяну билет и уже собираюсь готовиться, но профессор посмотрела на меня и сказала: "Исмаилов? Я вас помню, вы на занятия ходили и занимались. Давайте зачетку". В итоге я даже не успел ответить по билету - получил зачет и вышел. Тогда я, конечно, очень удивился, а сейчас вспоминаю эту историю с улыбкой.

- После выпуска прошло уже почти два десятилетия. Как за это время сложился ваш профессиональный путь? Что из того, чему вас учили в КРСУ, действительно пригодилось в работе?

- После окончания университета я практически сразу начал работать по специальности. Хотелось как можно быстрее применить знания, полученные в университете, уже на практике.

Спустя некоторое время я поступил в магистратуру в Южной Корее. Обучение там позволило дополнить теоретическую базу новым опытом и посмотреть на многие вещи с другой стороны. Думаю, сочетание знаний, полученных в КРСУ, практической работы и обучения за рубежом сыграло важную роль в моем дальнейшем профессиональном развитии.

После возвращения я работал на государственной службе по IT-направлению, сотрудничал с международными организациями. Мне удалось принять участие в запуске новых для того времени IT-продуктов, а затем продолжить развиваться уже в предпринимательстве и бизнесе.

Если говорить о том, что действительно пригодилось из университетского образования, то это прежде всего умение логически мыслить, быстро разбираться в новых задачах и не бояться постоянно учиться. Технологии за эти годы сильно изменились, но именно эти базовые навыки остаются востребованными и сегодня.

- Если посмотреть на вашу карьеру сегодня, какой проект или достижение вызывает у вас особую гордость?

- Наверное, выделить какой-то один проект сложно, потому что за эти годы их было немало. Но особую гордость вызывают проекты, которые принесли реальную пользу людям.

Во время работы на госслужбе мне посчастливилось участвовать в реализации нескольких важных проектов в сфере цифровизации. В их числе - открытие первых Центров обслуживания населения, запуск Государственного центра персонификации, а также разработка и внедрение других государственных IT-сервисов.

Для меня это был очень ценный опыт, потому что результаты этой работы ежедневно помогают тысячам людей.

Позже вместе с командой мы сосредоточились уже на собственных проектах. Один из них - платформа iZDE, которая помогает путешественникам находить и бронировать объекты размещения по Кыргызстану.

Сегодня мы также развиваем новые цифровые сервисы в сфере туризма, электронной коммерции и финтеха, стараясь создавать продукты, которые делают привычные процессы проще и удобнее для людей и бизнеса.

Наверное, именно возможность создавать полезные решения - сначала в государственном секторе, а затем в собственных проектах - и является тем, чем я горжусь больше всего.

- Многие выпускники уверены, что главное - получить диплом с отличием. А на ваш взгляд, что на самом деле помогает построить успешную карьеру?

- Честно говоря, я не считаю, что успешную карьеру определяет диплом с отличием. Конечно, хорошие оценки - это здорово, но в жизни они далеко не всегда становятся главным фактором успеха.

Я вспоминаю своих однокурсников, и среди тех, кто не окончил университет, были очень талантливые ребята. Многие из них впоследствии стали отличными специалистами и построили успешную карьеру.

И наоборот: одного диплома недостаточно, если человек перестает развиваться после окончания университета.

На мой взгляд, гораздо важнее любознательность, желание постоянно учиться, ответственность и умение доводить начатое до конца.

Мир, особенно в сфере IT, меняется очень быстро. То, что было актуально пять лет назад, сегодня уже может устареть. Поэтому нужно постоянно осваивать новые технологии, получать новый опыт и не бояться выходить из зоны комфорта.

И, наверное, еще один важный фактор - это люди. Умение работать в команде, выстраивать отношения, находить единомышленников и партнеров зачастую играет не меньшую роль, чем профессиональные знания. Именно сочетание этих качеств, на мой взгляд, помогает построить успешную карьеру.

- Если бы у вас была возможность обратиться к сегодняшним выпускникам, что бы вы им сказали?

- Наверное, если бы нужно было дать всего один совет, я бы сказал так: после окончания университета не переставайте развиваться.

Получение диплома - это не вершина и не показатель того, что вы уже все знаете. Наоборот, это только начало профессионального пути. Впереди будет еще очень много нового, и учиться придется постоянно.

Не бойтесь брать на себя ответственность и не бойтесь ошибаться - без них не бывает опыта, а без опыта сложно стать настоящим профессионалом. Самое главное - делать выводы, двигаться вперед и никогда не останавливаться в своем развитии.

Мне кажется, человек, который постоянно учится и открыт новому, никогда не достигнет своего "потолка", потому что с каждым годом перед ним будут открываться новые возможности и новые горизонты.

Справка Reporter.kg: Кирилл Абдусаттарович Исмаилов - специалист в области информационных технологий, государственных информационных систем и цифровизации госуслуг Кыргызстана.

До назначения руководителем ГП "Инфоком" при Государственной регистрационной службе (ГРС) работал заместителем директора этого госпредприятия.

1 марта 2012 года был назначен его директором. При его непосредственном участии и под его руководством реализованы крупные государственные IT-проекты:

  1. запуск государственного Центра персонификации паспортов;
  2. передача изготовления ID-карт от частной компании государству;
  3. ликвидация накопившейся очереди на выдачу паспортов;
  4. запуск первых Центров обслуживания населения (ЦОН) в Оше, Джалал-Абаде и Бишкеке;
  5. создание мобильных групп по обслуживанию маломобильных граждан;
  6. запуск проекта продажи государственных регистрационных номерных знаков с особыми комбинациями цифр;
  7. внедрение автоматизированного заполнения документов для сокращения количества ошибок и времени оформления.

В 2013 году Исмаилов был освобожден от должности директора ГП "Инфоком". Незадолго до увольнения стало известно, что ему предлагали несколько других должностей - как в ГРС, так и в аппарате правительства, однако он отказался.

"Я практик, мне нужно что-то создавать, разрабатывать, улучшать, оптимизировать", - объяснял он тогда свое решение.

Исмаилов удостоен ведомственного знака отличия "Отличник Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики".

В последние годы он занимается разработкой программного обеспечения. В 2025 году зарегистрировал в Кыргызпатенте программный продукт iZDE.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460332
Теги:
Кыргызстан, КРСУ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  