Как выпускник КРСУ оказался у истоков цифровизации Кыргызстана

В преддверии масштабного выпускного КРСУ, который пройдет 25 июля, Reporter.kg поговорил с одним из известных выпускников университета - IT-специалистом Кириллом Исмаиловым. Он рассказал, какие знания, полученные в вузе, оказались самыми ценными спустя годы.

- Кирилл Абдусаттарович, вы окончили КРСУ в 2008 году. Почему в свое время выбрали именно этот вуз и факультет ЕТФ? Мечта или осознанное решение?

- Я выбрал КРСУ, потому что на тот момент это был один из самых сильных вузов Кыргызстана, особенно по естественно-техническим направлениям (ЕТФ). Для меня было важно получить качественное образование именно в этой сфере.

Что касается факультета, то здесь совпало сразу несколько факторов. Во-первых, тогда профессия программиста была очень востребованной и считалась перспективной. Во-вторых, родители тоже поддерживали именно это направление.

Но, наверное, самое главное - мне самому всегда были ближе точные науки: математика, логика, технические дисциплины. Поэтому выбор оказался вполне естественным.

Не могу сказать, что это была мечта с детства. Скорее, это было осознанное решение, основанное на моих интересах, рекомендациях родителей и понимании того, что это направление откроет хорошие возможности для дальнейшего профессионального развития.

- Кто из преподавателей оставил самый яркий след? Может быть, был человек, чьи слова или подход к обучению вы вспоминаете до сих пор?

- Елизавета Зиновьевна Гаврилец. Я хорошо запомнил ее занятия по базам данных. Наверное, именно ее подход к преподаванию оставил у меня один из самых ярких следов за годы учебы. И дело даже не в каких-то отдельных словах или фразах, а именно в стиле обучения.

На ее занятиях не требовалось заучивать материал или механически повторять определенный алгоритм решения задач. Она учила понимать логику процесса, анализировать информацию и самостоятельно приходить к решению. Благодаря такому подходу предмет мне действительно очень понравился.

И, пожалуй, самое важное, что я вынес из этих занятий, - это умение логически мыслить, а не просто воспроизводить готовые ответы. Этот навык оказался полезен не только в учебе, но и в дальнейшей профессиональной деятельности.

- Если оглянуться назад, что вам дали студенческие годы помимо диплома? Друзей, уверенность в себе или что-то еще?

- Наверное, учеба в университете - это не только про диплом. Для меня это еще и круг общения, новые знакомства и люди, с которыми потом жизнь не раз меня сводила. Конечно, это и знания.

Но, наверное, еще важнее то, что университет учит понимать: чтобы получить действительно хороший результат, нужно приложить усилия. Ничего не дается просто так - нужно работать, учиться, преодолевать трудности.

И, конечно, это нетворкинг. За годы учебы знакомишься с большим количеством людей не только со своего факультета, но и со всего университета. Со многими из них мы до сих пор поддерживаем связь, и в жизни или работе наши пути еще не раз пересекались.

Поэтому, если оглянуться назад, университет дал мне гораздо больше, чем просто диплом. Он дал знания, опыт, полезные знакомства и понимание того, что для достижения любой цели действительно нужно постараться.

- Наверняка за студенческие годы случалось немало забавных историй. Есть ли такая, которую вы до сих пор вспоминаете с улыбкой?

- Историй за студенческие годы, конечно, было много, поэтому выделить какую-то одну сложно. Я, честно говоря, не был студентом-отличником, который не пропускал ни одной пары. Где-то могли не прийти, куда-то забежать ненадолго - обычная студенческая жизнь, молодыми были.

Но хорошо помню историю с оптикой. Ребята со старших курсов заранее предупредили нас: на этот предмет лучше ходить регулярно, все конспектировать и ничего не пропускать, потому что у профессора Дудниковой Надежды Ивановны просто так зачет не получишь. Поэтому на оптику я действительно ходил, все записывал и готовился.

Наступила сессия. Я захожу на экзамен, тяну билет и уже собираюсь готовиться, но профессор посмотрела на меня и сказала: "Исмаилов? Я вас помню, вы на занятия ходили и занимались. Давайте зачетку". В итоге я даже не успел ответить по билету - получил зачет и вышел. Тогда я, конечно, очень удивился, а сейчас вспоминаю эту историю с улыбкой.

- После выпуска прошло уже почти два десятилетия. Как за это время сложился ваш профессиональный путь? Что из того, чему вас учили в КРСУ, действительно пригодилось в работе?

- После окончания университета я практически сразу начал работать по специальности. Хотелось как можно быстрее применить знания, полученные в университете, уже на практике.

Спустя некоторое время я поступил в магистратуру в Южной Корее. Обучение там позволило дополнить теоретическую базу новым опытом и посмотреть на многие вещи с другой стороны. Думаю, сочетание знаний, полученных в КРСУ, практической работы и обучения за рубежом сыграло важную роль в моем дальнейшем профессиональном развитии.

После возвращения я работал на государственной службе по IT-направлению, сотрудничал с международными организациями. Мне удалось принять участие в запуске новых для того времени IT-продуктов, а затем продолжить развиваться уже в предпринимательстве и бизнесе.

Если говорить о том, что действительно пригодилось из университетского образования, то это прежде всего умение логически мыслить, быстро разбираться в новых задачах и не бояться постоянно учиться. Технологии за эти годы сильно изменились, но именно эти базовые навыки остаются востребованными и сегодня.

- Если посмотреть на вашу карьеру сегодня, какой проект или достижение вызывает у вас особую гордость?

- Наверное, выделить какой-то один проект сложно, потому что за эти годы их было немало. Но особую гордость вызывают проекты, которые принесли реальную пользу людям.

Во время работы на госслужбе мне посчастливилось участвовать в реализации нескольких важных проектов в сфере цифровизации. В их числе - открытие первых Центров обслуживания населения, запуск Государственного центра персонификации, а также разработка и внедрение других государственных IT-сервисов.

Для меня это был очень ценный опыт, потому что результаты этой работы ежедневно помогают тысячам людей.

Позже вместе с командой мы сосредоточились уже на собственных проектах. Один из них - платформа iZDE, которая помогает путешественникам находить и бронировать объекты размещения по Кыргызстану.

Сегодня мы также развиваем новые цифровые сервисы в сфере туризма, электронной коммерции и финтеха, стараясь создавать продукты, которые делают привычные процессы проще и удобнее для людей и бизнеса.

Наверное, именно возможность создавать полезные решения - сначала в государственном секторе, а затем в собственных проектах - и является тем, чем я горжусь больше всего.

- Многие выпускники уверены, что главное - получить диплом с отличием. А на ваш взгляд, что на самом деле помогает построить успешную карьеру?

- Честно говоря, я не считаю, что успешную карьеру определяет диплом с отличием. Конечно, хорошие оценки - это здорово, но в жизни они далеко не всегда становятся главным фактором успеха.

Я вспоминаю своих однокурсников, и среди тех, кто не окончил университет, были очень талантливые ребята. Многие из них впоследствии стали отличными специалистами и построили успешную карьеру.

И наоборот: одного диплома недостаточно, если человек перестает развиваться после окончания университета.

На мой взгляд, гораздо важнее любознательность, желание постоянно учиться, ответственность и умение доводить начатое до конца.

Мир, особенно в сфере IT, меняется очень быстро. То, что было актуально пять лет назад, сегодня уже может устареть. Поэтому нужно постоянно осваивать новые технологии, получать новый опыт и не бояться выходить из зоны комфорта.

И, наверное, еще один важный фактор - это люди. Умение работать в команде, выстраивать отношения, находить единомышленников и партнеров зачастую играет не меньшую роль, чем профессиональные знания. Именно сочетание этих качеств, на мой взгляд, помогает построить успешную карьеру.

- Если бы у вас была возможность обратиться к сегодняшним выпускникам, что бы вы им сказали?

- Наверное, если бы нужно было дать всего один совет, я бы сказал так: после окончания университета не переставайте развиваться.

Получение диплома - это не вершина и не показатель того, что вы уже все знаете. Наоборот, это только начало профессионального пути. Впереди будет еще очень много нового, и учиться придется постоянно.

Не бойтесь брать на себя ответственность и не бойтесь ошибаться - без них не бывает опыта, а без опыта сложно стать настоящим профессионалом. Самое главное - делать выводы, двигаться вперед и никогда не останавливаться в своем развитии.

Мне кажется, человек, который постоянно учится и открыт новому, никогда не достигнет своего "потолка", потому что с каждым годом перед ним будут открываться новые возможности и новые горизонты.

Справка Reporter.kg: Кирилл Абдусаттарович Исмаилов - специалист в области информационных технологий, государственных информационных систем и цифровизации госуслуг Кыргызстана.

До назначения руководителем ГП "Инфоком" при Государственной регистрационной службе (ГРС) работал заместителем директора этого госпредприятия.

1 марта 2012 года был назначен его директором. При его непосредственном участии и под его руководством реализованы крупные государственные IT-проекты:

запуск государственного Центра персонификации паспортов; передача изготовления ID-карт от частной компании государству; ликвидация накопившейся очереди на выдачу паспортов; запуск первых Центров обслуживания населения (ЦОН) в Оше, Джалал-Абаде и Бишкеке; создание мобильных групп по обслуживанию маломобильных граждан; запуск проекта продажи государственных регистрационных номерных знаков с особыми комбинациями цифр; внедрение автоматизированного заполнения документов для сокращения количества ошибок и времени оформления.

В 2013 году Исмаилов был освобожден от должности директора ГП "Инфоком". Незадолго до увольнения стало известно, что ему предлагали несколько других должностей - как в ГРС, так и в аппарате правительства, однако он отказался.

"Я практик, мне нужно что-то создавать, разрабатывать, улучшать, оптимизировать", - объяснял он тогда свое решение.

Исмаилов удостоен ведомственного знака отличия "Отличник Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики".

В последние годы он занимается разработкой программного обеспечения. В 2025 году зарегистрировал в Кыргызпатенте программный продукт iZDE.