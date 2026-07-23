Мэрия Оша незаконно выдала 33 свидетельства на добычу инертных материалов

Прокуратура Оша возбудила три уголовных дела по фактам нарушений в сфере недропользования. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным надзорного органа, в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере недропользования установлено, что мэрия Оша, не имея соответствующих полномочий, незаконно выдала 33 свидетельства, предоставляющих право на добычу песчано-гравийной смеси и глинистого грунта.

Кроме того, должностные лица Жапалакского сельского территориального управления на основании поддельных постановлений незаконно предоставили частным лицам пастбищные земельные участки. По данным прокуратуры, государству причинен ущерб на сумму 78,6 млн сомов.

Также проверка показала, что отдельные предприятия, осуществлявшие деятельность вдоль автодороги Ош - Ноокат, добывали песчано-гравийную смесь за пределами участков, определенных лицензиями, что привело к нарушению почвенного покрова.

По результатам проверки прокуратура города Ош возбудила три уголовных дела по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики В настоящее время проводятся следственные действия.

Помимо этого, мэру Оша и в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики внесены акты прокурорского реагирования с требованиями отменить незаконно предоставленные земельные участки и выданные свидетельства, восстановить нарушенные земли, а также отозвать соответствующие лицензии. Документы находятся на рассмотрении.