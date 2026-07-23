Общественные деятели и журналисты встали на защиту семьи Насирдина Юсупова

Решение судов о конфискации имущества 85-летнего Насирдина Юсупова, а также его детей и внуков вызвало резкий резонанс и волну негодования в обществе. В социальных сетях журналисты, общественные и государственные деятели прямо заявляют о нарушении прав семьи государственного деятеля и заслуженного строителя КР.

В частности, журналист Гульзада Шаршеналиева отмечает, что невозможно спокойно воспринимать ситуацию, в которой уважаемого человека, отдавшего всю жизнь служению стране, фактически лишают собственности:

"Сама ситуация настолько абсурдна, что её трудно воспринимать. Представители власти должны услышать чаяния и мольбу аксакала. Такую несправедливость допускать нельзя", - подчёркивает она.

Группа общественных и государственных деятелей уже направила письмо главе государства с просьбой о личной встрече. Не осталась в стороне и экс-депутат ЖК, журналист Жылдыз Мусабекова, которая детально изучила вклад аксакала в развитие страны.

"Меня глубоко возмутила несправедливость в отношении Насирдина Юсупова. Изучив его деятельность, я убедилась: человек прожил достойную жизнь. Именно под его руководством в столице возводились юбилейные объекты, Ала-Тоо, Исторический музей и мемориал "Вечный огонь" - излюбленное место горожан и молодожёнов. А то, что он выкупил после приватизации и не просто запустил заново, но и сохранил до наших дней винсовхоз, заслуживает высокой похвалы. Таким людям нужно оказывать почтение, а не преследовать их и отбирать имущество", - написала Мусабекова в соцсетях.

Гражданское общество возмущает не только сам факт преследования, но и то, как именно планируют распорядиться отбираемыми территориями. Отдельный шквал критики вызвала информация о намерении построить на плодородных и орошаемых землях бывшего винсовхоза медицинский городок. Пользователи в сети и эксперты напоминают: уничтожение аграрных угодий прямо угрожает продовольственной безопасности страны.

"Как можно строить объекты на плодородной земле, где благодаря Юсупову до сих пор выращивают сельскохозяйственную продукцию? Нельзя уничтожать плодоносящие поля и закатывать их в бетон. Если так будет продолжаться, мы попросту потеряем аграрный фонд", - отмечают в соцсетях.

Стоит отметить, что ранее к президенту как к гаранту Конституции с просьбой защитить фундаментальное право семьи на частную собственность уже обращалась дочь Насирдина Юсупова - Айганыш.

"Как в правовом государстве можно без оснований отбирать частную собственность? Жильё мы приобрели совместно с мужем в браке, у нас трое малолетних детей. Нас выгоняют на улицу! Кто-то позарился на земли предприятия моего отца, а когда он не согласился их отдать, нас решили наказать таким чудовищным образом. Но мы ведь живём в правовом государстве! Законы должны работать, а следственные и судебные органы не вправе безнаказанно отбирать имущество у граждан", - заявила она.

В своем обращении семья также напомнила, что ранее президент Садыр Жапаров публично призывал правоохранительные, судебные и местные органы власти не трогать собственников, имеющих на руках "красные книги". Однако в случае с Юсуповым требования главы государства почему-то игнорируются, несмотря на наличие всех правоустанавливающих документов.

Чтобы понять истоки этой истории, стоит вспомнить, с чего началось давление на 85-летнего аксакала, заслуженного строителя КР и почетного гражданина Бишкека. Ранее Насирдин Юсупов уже открыто заявлял об угрозах уголовного преследования со стороны сотрудников ГКНБ, которые требовали от него "добровольно" передать имущество.

После того как Юсупов-старший отказался от этих требований, силовики возбудили дело против его сына. Мужчину поместили в СИЗО на шесть месяцев, где он был вынужден отказаться от своих земель. Но этим силовики не ограничились и завели уголовное дело на самого Насирдина Юсупова.

В итоге судья Аламудунского районного суда Талгат Шанкаев, проигнорировав доводы защиты о том, что 85-летний обвиняемый находится на стационарном лечении в больнице, вынес решение о конфискации имущества не только самого аксакала, но также его детей и внуков. Позже судебная коллегия Чуйской области под председательством Ирины Воронцовой также отклонила ходатайства адвокатов и оставила вердикт первой инстанции без изменений.