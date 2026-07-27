"Семейная медиация - не альтернатива суду, а шанс сохранить семью"

Председатель Совета Палаты медиаторов Кыргызской Республики Гулсина Кожоярова провела онлайн-тренинг по семейной медиации для медиаторов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана - участников Консорциума медиаторов Центральной Азии.

Главной целью обучения стало развитие профессиональных компетенций медиаторов в сфере семейной медиации для содействия конструктивному разрешению семейных конфликтов и сохранению благополучия семьи.

В ходе тренинга участники изучили основы и принципы семейной медиации, современные технологии работы с семейными конфликтами и эмоциональными аспектами споров, методы эффективной коммуникации между членами семьи и поиска взаимовыгодных решений с учетом интересов всех участников, прежде всего детей.

Особое внимание было уделено вопросам, с которыми семейные медиаторы сталкиваются на практике. Среди них - споры о месте проживания и порядке общения с детьми, обеспечение безопасности ребенка, влияние алкогольной и наркотической зависимости родителей, а также ситуации семейного насилия. Отдельно обсуждались возможности экосистемной и восстановительной медиации.

По словам Гулсины Кожояровой, семейная медиация в странах Центральной Азии должна постепенно сформироваться как самостоятельный специализированный институт.

"Семейная медиация - очень чувствительный инструмент. Она требует специальной подготовки, единых стандартов и постоянного профессионального контроля. Работа семейного медиатора отличается от других видов медиации тем, что в центре внимания всегда находятся интересы ребенка и сохранение здоровой коммуникации между родителями", - подчеркнула она.

В качестве примеров международной практики были рассмотрены модели Великобритании, Ирландии, Австралии, Австрии, Украины и других стран. В частности, обсуждался опыт обязательных информационных встреч перед судебными разбирательствами по семейным спорам, государственная поддержка семейной медиации и применение комедиации, когда спор совместно ведут два специалиста - например, мужчина и женщина либо юрист и психолог.

Отдельный блок был посвящен мировым исследованиям эффективности семейной медиации. Как отметила спикер, успешность процедуры определяется не только подписанием медиативного соглашения.

Согласно исследованиям российской практики, около 66 процентов медиаторов считают, что главным показателем успеха является восстановление конструктивной коммуникации между сторонами, тогда как лишь около 20 процентов связывают результат исключительно с подписанием соглашения.

"Лучший результат семейной медиации - когда люди, которые перестали разговаривать друг с другом, вновь начинают общаться. Именно восстановление коммуникации становится основой для самостоятельного принятия ими дальнейших решений", - отметила Кожоярова.

Участникам также были представлены современные инструменты семейной медиации: экограмма семьи, картография конфликта, работа с лестницей эскалации конфликта Глазла, модель Томаса – Килмана, треугольник Карпмана, а также подходы к сопровождению сторон, переживающих развод и другие кризисные ситуации.

Особое внимание было уделено психологическим аспектам распада семьи. Спикер подчеркнула, что развод относится к числу наиболее стрессовых жизненных событий, поэтому медиатор должен уметь определять стадии переживания утраты и понимать, когда стороны действительно готовы к конструктивному диалогу.

По мнению Гульсины Кожояровой, развитие семейной медиации невозможно без государственной поддержки.

Она предложила рассмотреть возможность введения обязательных информационных встреч по семейным спорам, расширения программ подготовки семейных медиаторов, внедрения профессиональной супервизии, развития комедиации, а также создания системы государственной статистики по семейной медиации.

Кроме того, была отмечена необходимость адаптации международного опыта к культурным особенностям стран Центральной Азии, где важную роль играют уважение к старшим, семейные ценности и традиционные институты общественного примирения.

Тренинг прошел в рамках деятельности Консорциума медиаторов Центральной Азии и стал частью подготовки к Летней школе медиаторов и международной конференции, которая состоится 6 августа с участием экспертов из США, Германии, Беларуси и других стран. Конференция будет доступна как в очном, так и в онлайн-формате.