На Иссык-Куле пройдет международная конференция по трансграничной медиации

6 августа на Иссык-Куле состоится Международная конференция "Трансграничная медиация: Сингапурская и Гонконгская конвенции", организуемая в рамках Летней школы Консорциума медиаторов стран Центральной Азии. Партнерами мероприятия выступают Министерство юстиции Кыргызской Республики, Палата медиаторов КР и Программа развития ООН (ПРООН).

Главной темой обсуждения станет развитие трансграничной медиации и международный опыт признания и исполнения коммерческих медиативных соглашений. В условиях роста международной торговли, инвестиций и укрепления экономических связей в Центральной Азии участники рассмотрят практические инструменты разрешения споров, позволяющие бизнесу сохранять партнерские отношения. Ключевое внимание будет уделено применению Сингапурской конвенции о медиации, а также опыту Гонконга как модели с развитой профессиональной инфраструктурой, стандартами и международными центрами.

"Сегодня перед странами региона стоят новые задачи. Нам важно развивать не только торговые и экономические связи, но и инструменты, которые помогают сохранять эти отношения. Международная медиация становится частью современной инфраструктуры сотрудничества", - подчеркнула председатель Консорциума медиаторов стран Центральной Азии - 2026 Гульсина Кожоярова.

В конференции примут участие ведущие международные и региональные эксперты в области разрешения споров. В числе спикеров - директор Международной организации по медиации Тереза Ченг (Китай), Алоусис Гох (Сингапур), Бора Озлем, Наталья Аленкина, Ирина Орловская (Беларусь), Елизавета Соломеина (Россия), а также специалисты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Модератором встречи выступит Диёрбек Кимсанов (Узбекистан).

Форум пройдет в гибридном формате - очно и онлайн. По итогам дискуссий участники выработают практические рекомендации, которые войдут в Иссык-Кульскую декларацию по медиации и станут базой для дальнейшего развития института трансграничного разрешения споров в регионе.