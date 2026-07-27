Фьюри нокаутировал Ваха и стал еще ближе к бою с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри одержал уверенную досрочную победу над польским ветераном Мариушем Вахом. Поединок прошел за закрытыми дверями в Паттайе (Таиланд). Эта победа еще ближе приблизила британца к долгожданному противостоянию с Энтони Джошуа.

37-летний Фьюри с первых минут полностью контролировал ход боя, уверенно работая джебом и грамотно передвигаясь по рингу. Несмотря на точный правый хук от Ваха во втором раунде, британец сохранял преимущество на протяжении всей встречи.

46-летний польский боксер отказался продолжать поединок после седьмого раунда, оставшись в своем углу, после чего Фьюри была присуждена победа техническим нокаутом. Бой не транслировался в прямом эфире - как ожидается, его кадры войдут в третий сезон документального сериала Netflix "At Home With The Furys".

После боя Фьюри заявил, что абсолютно уверен в победе над Энтони Джошуа, если их поединок все же состоится:

"Я бы просто разбил его джебом и отправил в нокаут", - прокомментировал британец.

Фьюри также отметил, что решил провести этот бой для поддержания соревновательного ритма, так как за последние два года выходил на ринг всего один раз.

По окончании поединка "Цыганский король" был удостоен первой в истории гуманитарной награды Всемирного боксерского совета (WBC) за свою благотворительную деятельность.

Теперь внимание боксерского мира приковано к бою Энтони Джошуа против албанского супертяжеловеса Кристиана Пренги. В случае победы Джошуа долгожданный британский супербой станет еще реальнее. По предварительной информации, встреча двух гигантов может состояться на стадионе "Уэмбли".