Представитель МИД РФ назвала работу АНО "Евразия" бесценной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Номанд ТВ" высоко оценила деятельность НКО "Евразия", подчеркнув, что организация реализует десятки проектов, открывающих новые возможности для гуманитарного, образовательного и культурного сотрудничества.

"Евразия" открыла десятки проектов, с которыми можно познакомиться и в которых можно принять участие. Это образовательные центры для детей и молодежи, интерактивные инициативы и многие другие программы. Их действительно очень много", - отметила Захарова.

По ее словам, вопрос развития подобных инициатив не должен сводиться к противопоставлению собственных усилий и международного партнерства.

"Если есть возможность реализовывать проекты совместно - это нужно делать. Если есть возможность делать что-то самостоятельно - это тоже необходимо. Не стоит применять какой-то экстремальный подход и выбирать только один путь. Нужно использовать все возможности, которые помогают развитию", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Особое значение, по словам Захаровой, имеют проекты, связанные с изучением языков и культур разных народов.

"Язык - это возможность понимать друг друга. Культура помогает почувствовать, что важно для другого народа, понять его исторический путь, причины тех или иных решений. Более того, знакомство с другой культурой обогащает собственную. История человечества всегда строилась на взаимопроникновении культур, и в этом нет ничего необычного - это естественный процесс", - сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что совместные гуманитарные инициативы становятся источником новых культурных явлений и способствуют укреплению взаимопонимания между странами.

"Пусть таких проектов будет как можно больше - совместных и самостоятельных, государственных и частных. Все они помогают людям узнавать друг друга и обогащать друг друга", - отметила дипломат.

Отдельно Захарова высказалась о важности изучения иностранных языков, назвав любые попытки запрещать их "неоварварством XXI века".

"Знание дополнительных языков - это колоссальный подарок детям. Оно открывает перед человеком новые возможности: позволяет находить друзей по всему миру, лучше понимать окружающий мир, а в будущем - получать новые профессиональные перспективы", - подчеркнула она.

Подводя итог, официальный представитель МИД России заявила, что деятельность НКО "Евразия" и ее партнеров в Кыргызстане имеет особую ценность.

"То, что делает АНО "Евразия" вместе со своими партнерами в Кыргызстане, я считаю по-настоящему бесценным", - заключила Мария Захарова.