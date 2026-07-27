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Джошуа нокаутировал Пренгу перед боем с Фьюри

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- Самуэль Деди Ирие
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Энтони Джошуа успешно вернулся на ринг, одержав победу нокаутом во втором раунде над албанским супертяжеловесом Кристианом Пренгой в Джидде (Саудовская Аравия). Этот успех стал еще одним шагом к долгожданному поединку против Тайсона Фьюри.

При этом бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе столкнулся с серьезными трудностями на самом старте боя. Уже через 20 секунд после первого гонга Пренга отправил Джошуа в нокдаун мощным апперкотом, а чуть позже еще раз ощутимо потряс британца.

Однако Джошуа сумел быстро восстановиться и переломить ход поединка. Он включил эффективный джеб, перехватил инициативу и обрушил на соперника серию мощных ударов у канатов.

Уже во втором раунде британец усилил давление и завершил бой яркой досрочной победой, успешно зафиксировав триумфальное возвращение на ринг.

Этот поединок стал первым для Джошуа после трагической автокатастрофы в Нигерии в декабре прошлого года, в которой погибли его близкие друзья и члены команды - Сина Гами и Латиф Айоделе. Свою победу 36-летний боксер посвятил памяти погибших товарищей.

"Это была не просто сила удара. Это был дух. Это были Латц и Сина. Было тяжело", - признался Джошуа после боя.

Британец также выразил уважение Тайсону Фьюри и отметил, что их долгожданное противостояние двух главных звезд британского бокса наконец становится реальностью.

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что контракты на бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри уже подписаны. Хотя дата и место проведения супербоя официально еще не объявлены, ожидается, что встрече быть в конце этого года, а главным претендентом на ее проведение остается лондонский стадион "Уэмбли".

Свежие победы Джошуа над Пренгой и Фьюри над Мариушем Вахом максимально приблизили болельщиков к одному из самых интригующих поединков в современной истории супертяжелого дивизиона.


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URL: https://www.vb.kg/460408
Теги:
бокс
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