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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья перешел в чилийский "Коло-Коло"

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- Самуэль Деди Ирие
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Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья нашел новый клуб после яркого выступления на чемпионате мира - 2026. 40-летний вратарь продолжит карьеру в "Коло-Коло", одном из самых титулованных клубов Чили.

В ближайшие дни Возинья прибудет в Сантьяго для прохождения медицинского обследования, после чего будет официально представлен на домашнем стадионе команды - "Монументаль".

Президент "Коло-Коло" Анибаль Моса подтвердил трансфер футболиста, подчеркнув, что клуб руководствовался не только медийным эффектом от перехода:

"С точки зрения спорта мы детально оценили выступление Возиньи на чемпионате мира. Это голкипер, обладающий всеми необходимыми качествами для игры за "Коло-Коло". Речь идет не только о маркетинге - он находится в отличной физической форме и полностью заслужил этот контракт", - заявил Моса.

Возинья стал одним из главных открытий прошедшего мундиаля. В составе национальной команды он провел четыре матча, в двух из которых отыграл "на ноль", включая встречу группового этапа против будущих чемпионов мира - сборной Испании (0:0).

По итогам турнира болельщики включили 40-летнего голкипера в символическую сборную ЧМ-2026 по версии ФИФА, а его аудитория в социальных сетях выросла в несколько раз.

Предыдущим клубом вратаря был португальский "Шавеш", выступающий во втором дивизионе. По завершении сезона-2025/26 Возинья покинул команду и отправился на чемпионат мира в статусе свободного агента.

За свою продолжительную карьеру голкипер успел поиграть за клубы из Кабо-Верде, Анголы, Молдовы, Португалии, Кипра и Словакии. Наиболее успешный отрезок он провел в кипрском АЕКе, с которым в 2019 году завоевал Кубок страны.

Вратарь дебютировал за национальную сборную Кабо-Верде в 2012 году и к настоящему моменту провел в ее составе 94 матча.


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URL: https://www.vb.kg/460409
Теги:
футбол
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