"Абдыш-Ата" подписала вратаря из Кабо-Верде Тиагу Гомеша

Футбольный клуб "Абдыш-Ата" из Канта объявил о подписании нового вратаря. Состав команды пополнил 23-летний голкипер из Кабо-Верде Тиагу Гомеш.

Кыргызский клуб подтвердил переход футболиста и сообщил, что в новом сезоне Гомеш будет защищать цвета "Абдыш-Аты".

"Тиагу Гомеш, 23-летний вратарь из Кабо-Верде, присоединился к нашей команде и в новом сезоне будет выступать за клуб", - говорится в официальном сообщении "Абдыш-Аты".

В клубе поприветствовали нового игрока: "Добро пожаловать, Тиагу, в нашу футбольную семью!"

Переход в "Абдыш-Ату" станет новым этапом в карьере молодого голкипера, который получил возможность проявить себя в чемпионате Кыргызстана и помочь одной из ведущих команд страны в новом сезоне.