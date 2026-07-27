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"Абдыш-Ата" подписала вратаря из Кабо-Верде Тиагу Гомеша

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольный клуб "Абдыш-Ата" из Канта объявил о подписании нового вратаря. Состав команды пополнил 23-летний голкипер из Кабо-Верде Тиагу Гомеш.

Кыргызский клуб подтвердил переход футболиста и сообщил, что в новом сезоне Гомеш будет защищать цвета "Абдыш-Аты".

"Тиагу Гомеш, 23-летний вратарь из Кабо-Верде, присоединился к нашей команде и в новом сезоне будет выступать за клуб", - говорится в официальном сообщении "Абдыш-Аты".

В клубе поприветствовали нового игрока: "Добро пожаловать, Тиагу, в нашу футбольную семью!"

Переход в "Абдыш-Ату" станет новым этапом в карьере молодого голкипера, который получил возможность проявить себя в чемпионате Кыргызстана и помочь одной из ведущих команд страны в новом сезоне.


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URL: https://www.vb.kg/460411
Теги:
Кант, футбол, Кыргызстан
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