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КПЛ-2026: : "Мурас Юнайтед" и "Барс" теряют важные очки

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- Самуэль Деди Ирие
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В чемпионате Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги стартовал второй круг сезона-2026. В матчах 16-го тура сразу несколько претендентов на чемпионство потеряли важные очки.

Действующий чемпион "Барс" сыграл вничью с "Азияголом" со счетом 2:2 на стадионе "Ынтымак Арена" в Караколе. "Барс" открыл счет в компенсированное время первого тайма благодаря голу Кавтарадзе, однако после перерыва "Азиягол" ответил двумя мячами - отличились Антон Землянухин и Каролис Шилкайтитис. Спасти команду от поражения удалось Жыргалбеку уулу Кайрату, который сравнял счет на 90-й минуте.

Лидер чемпионата "Мурас Юнайтед" также не смог одержать победу, сыграв вничью 0:0 с "Бишкек Сити" в столице Кыргызстана. Лучшим игроком встречи был признан футболист "Бишкек Сити" Артем Прядкин.

В Кара-Суу "Нефтчи" из Кочкор-Аты одержал важную победу над ОшГУ со счетом 3:1. Хозяева открыли счет усилиями Содикова, но "Нефтчи" сумел перевернуть ход встречи благодаря голам Михейли Эргемлидзе, Азизбека Кошибхонова и Кобеца.

Ранее в стартовом матче 16-го тура "Алай" победил "Токтогул" со счетом 4:2 и начал второй круг чемпионата с трех набранных очков.

После сыгранных матчей "Мурас Юнайтед" продолжает лидировать в турнирной таблице с 37 очками. "Алга" занимает второе место с 35 баллами и имеет матч в запасе. "Барс" располагается на третьей позиции с 33 очками, а "Узген" и "Азия" имеют по 32 очка.

В оставшихся матчах 16-го тура встретятся:

"Узген" - "Илбирс"

"Талант" - "Кыргызалтын"

"Дордой" - "Алга"

"Абдыш-Ата" - "Азия"

Борьба за чемпионский титул КПЛ-2026 остается открытой - сразу несколько команд продолжают борьбу за лидирующие позиции.


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URL: https://www.vb.kg/460412
Теги:
футбол, чемпионат, Кыргызстан
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