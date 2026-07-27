Токаев предложил Путину "заморозить" конфликт между Россией и Украиной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Омске предложил "заморозить" боевые действия между Россией и Украиной и возобновить переговоры. Стенограмма беседы двух лидеров опубликована на официальном сайте Кремля.

По словам Токаева, в последнее время ему поступает множество сигналов из стран Европы и США по поводу сложившейся ситуации. Глава государства подчеркнул, что считает происходящее межгосударственным конфликтом, а не гражданской войной, и отметил, что Казахстан с уважением относится к украинскому народу, его культуре и языку.

"Это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к "Стамбульской формуле 2.0", поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже - естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, - дальше двигаться в сторону долгожданного мира", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

При этом президент Казахстана категорически исключил возможность выполнения им роли посредника в переговорах, заявив, что Россия - великая страна, которая способны самостоятельно разрешить имеющиеся вопросы.

Токаев также подчеркнул необходимость прекращения кровопролития, назвав гибель молодых людей с обеих сторон "утратой генофонда братских народов", что, по его мнению, играет на руку лишь противникам России и Украины.

Глава Казахстана в очередной раз подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство и союзнические отношения с Москвой, "как бы трудно это ни было".